Uno spot Apple è tra le 10 pubblicità più viste su YouTube

Lo spot Apple intitolato Escape from the Office è entrato nella top 10 delle clip pubblicitarie più viste su YouTube negli ultimi 12 mesi. La classifica in questione è pubblicata in occasione Cannes Lions International Festival of Creativity 2022 – che premia le migliori campagne pubblicitarie.

La pubblicità di Apple in questione è particolare: dura quasi 9 minuti, risale a marzo 2021 e ha registrato oltre 34 milioni di visualizzazioni. Nello spot si vedono i protagonisti affidarsi ai prodotti Apple evidenziando l’impatto positivo di questa scelta, con i benefici dall’ecosistema della Mela. Nel filmato, oltre ai prodotti Apple, ci sono riferimenti a Ted Lasso, la nota serie TV in esclusiva su Apple TV+.

Ancora più di Apple riesce a fare Samsung, con un suo spot che vanta 102,3 milioni di visualizzazioni, un filmato realizzato nell’ambito dell’annuncio di quello che sarebbe stato un evento speciale Galaxy. Altre pubblicità con un numero di visualizzazioni molto alto in questa particolare classifica (qui i dettagli) sono quelle dedicate alla Svizzera (con Roger Federer e Anne Hathaway), di Omega, di Amazon, la serie Squid Game, la compagnia aerea nazionale turca e Nissan.

Il filmato di Apple su YouTube di cui parliamo potrebbe ad ogni modo essere eclissato a breve dallo spot dedicato ai nuovi MacBook Air M2. Quest’ultimo video vanta nel momento in cui scriviamo un totale di 40 milioni di visualizzazioni ed è stato pubblicato solo 15 giorni fa, probabilmente un segno di un interesse molto elevato verso per questo portatile (scegliendo versioni personalizzate – esempio con unità SSD più grandi rispetto a quelle standard – i tempi di consegna si allungano fino ad agosto).

Apple ha riferito che le consegne dei MacBook Air con M2 inizieranno il mese prossimo, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple.

I nuovi portatili Apple MacBook Pro M2 annunciati durante la WWDC 2022, i primissimi con processore Apple Silicon di seconda generazione, sono disponibili per l’ordine e l’acquisto anche su Amazon nelle configurazioni di serie, con data di uscita sempre per venerdì 24 giugno, primo giorno di disponibilità effettiva: