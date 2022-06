MacBook Pro M2 personalizzato arriva a luglio o agosto

Fin dalle prime ore di apertura degli ordini MacBook Pro M2 nelle configurazioni personalizzate su Apple Store online è indicato in arrivo in ritardo rispetto alle tempistiche delle due configurazioni base e superiore proposte di serie da Apple (e anche su Amazon): se l’utente cambia la dotazione di memoria unificata o la capacità di archiviazione dell’unità SSD, oppure entrambi, la data prevista di consegna su Apple Store online slitta sensibilmente nel mese di luglio e nei casi peggiori anche fino ad agosto.

Il posticipo più lungo riguarda i MacBook Pro M2 con configurazione personalizzata dall’utente per avere a disposizione 24GB di memoria unificata: in tutti i casi, in Italia come in USA e presumibilmente ovunque le macchine con questa dotazione di memoria sono previste in consegna tra il 2 e il 9 agosto.

La buona notizia è che chi ordina ora un MacBook Pro M2 in una delle due configurazioni di serie, quella con SSD da 256GB da 1.629 euro oppure quella con SSD da 512GB da 1.859 euro, ha ancora la possibilità di riceverlo entro la giornata di venerdì 24 giugno, primo giorno di inizio consegne e anche di disponibilità presso negozi Apple Store e rivenditori.

Posticipi e ritardi non sorprendono: durante l’ultima presentazione dei risultati trimestrali record, Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, ha annunciato che la multinazionale prevede che i problemi di approvvigionamento dovuti dalla pandemia globale proseguiranno e si faranno sentire fino al terzo trimestre.

MacBook Pro M2, le configurazioni di serie su Amazon

I nuovi portatili Apple MacBook Pro M2 annunciati durante la WWDC 2022, i primissimi con processore Apple Silicon di seconda generazione, sono disponibili per l’ordine e l’acquisto anche su Amazon nelle configurazioni di serie, con data di uscita sempre per venerdì 24 giugno, primo giorno di disponibilità effettiva: