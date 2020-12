Il Nintendo Switch emulato sui Mac con CPU M1

Uno sviluppatore è riuscito a eseguire giochi per Nintendo Switch sul suo nuovo Mac con CPU M1. Lo sviluppatore Sera Tonin Brocious (@daeken) su Twitter ha condiviso un clip di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch eseguito su un Mac con M1. Il risultato è stato possibile emulando la console con l’emulatore denominato Yuzu.

Yuzu è un emulatore di Nintendo Switch che alcune persone hanno cominciato a usare circa un anno dopo l’arrivo della console ibrida sviluppata da Nintendo, ed è una piattaforma di emulazione apprezzata in particolare per l’esecuzione di giochi per Nintendo 3DS.

Nel filmato allegato al tweet, lo sviluppatore sceglie dall’emulatore Super Mario Odyssey. Il gioco viene caricato mostrando le istruzioni e due opzioni: “Start” e “Start in Assist Mode”; scegliendo la prima opzione vi sono limitazioni per via di MoltenVK, implementazione delle API Vulkan per iOS e macOS. Ci sono ancora problemi ma il gioco a quanto pare funziona. L’emulazione è possibile grazie a “Vulkan”, API cross-platform per la grafica 3D e l’elaborazione sfruttata da vari giochi per macOS e anche iOS/iPadOS.

I'm so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz — Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020

Per quanto riguarda la possibilità di portare l’emulatore su iOS, lo sviluppatore ha risposto che sarebbe possibile se fosse disponibile l’Hypervisor.framework per iOS. Questo framework è lo stesso che sui Mac con Apple Silicon permette di virtualizzare Windows on ARM.

Al momento non sono indicate istruzioni su come provare da soli l’emulatore di Switch sui Mac con M1. È stato ad ogni modo riferito che i controller della Switch e i controller Joy-Con sono compatibili.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Silicon M1 è in questo approfondimento di macitynet. La recensione di Mac mini con chip Apple M1 è in questa pagina.