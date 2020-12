Elon Musk: “Tim Cook non ha voluto comprare Tesla”

Il CEO di Tesla, Elon Musk, in un tweet ha affermato che in passato ha provato a mettersi in contatto con il CEO di Apple, Tim Cook, per offrire la vendita di Tesla a Apple ma Cook avrebbe rifiutato l’incontro. Musk ha riferito di avere proposto l’acquisto della sua azienda nei “giorni più bui del programma Model 3”, offrendo Tesla per un decimo del suo valore.

Il tweet di Musk è arrivato dopo che Reuters ha riferito indiscrezioni secondo le quali l’Apple Car arriverà nel 2024, vettura che dovrebbe essere prodotta con un nuovo design delle batterie che permetterebbe di ridurre radicalmente i costi degli accumulatori, garantire sicurezza e incrementare l’autonomia media.

Secondo Reuters, Apple ha previsto un design “monocell” per le singole celle nell’accumulatore, liberando spazio nel pacco batteria eliminando scomparti e moduli per diversi materiali. Il design scelto da Apple per questo elemento permetterebbe di impacchettare più materiali attivi nella batteria, offrendo potenzialmente più autonomia. L’azienda sta anche esaminando l’uso di un materiale catodico denominato LFP (litio-ferro-fosfato) che garantisce stabilità termica, caratteristiche di sicurezza e buone prestazioni elettrochimiche, elementi che rendono improbabili i problemi di riscaldamento, offrendo dunque maggiore sicurezza rispetto ad altri tipo di batterie agli ioni di litio.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

In un diverso tweet, Musk ha definito “strane, se vere” le indiscrezioni su Apple Car, affermando che il design monocell è “elettrochimicamente impossibile”.

In passato sono circolate voci secondo le quali Apple avrebbe preso in considerazione l’acquisto di Tesla; nel 2013 si è vociferato di una seria offerta di 240$ per azione ma a quanto pare di capire dal tweet di Musk, queste indiscrezioni non erano veritiere. Nel 2015 Musk aveva commentato le assunzioni di dipendenti Tesla da parte di Apple, con una brutta battuta: “Se non ce la fai in Tesla, fai a lavorare in Apple”, parlando di Cupertino come il “cimitero di Tesla”.

