Disponibile aggiornamento a iOS 16.3 e iPadOS 16.3

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’aggiornamento a iOS 16.3 secondo importante update del sistema operativo iOS 16 arrivato a settembre dello scorso anno.

L’update a iOS 16.3 arriva a 41 giorni da iOS 16.2, update che ha portato novità quali Freeform, Sing su Apple Music, novità per la schermata di blocco e altro ancora.

Di seguito le note di rilascio complete dell’upadate a iOS 16.3:

Il nuovo sfondo Unità onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia dei neri.

La protezione avanzata dei dati per iCloud espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end‑to‑end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud.

Le chiavi di sicurezza per l’ID Apple consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica come parte della procedura di accesso basata sull’autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi.

È stato aggiunto il supporto per HomePod (2ª generazione).

Per effettuare chiamate tramite “SOS emergenze”, è ora necessario tenere premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume e poi rilasciarli, al fine di evitare chiamate di emergenza accidentali.

È stato risolto un problema in Freeform per il quale alcuni tratti nei disegni creati con Apple Pencil o con un dito potevano non essere visualizzati nelle lavagne condivise.

È stato risolto un problema per il quale lo sfondo poteva apparire nero sulla schermata di blocco.

È stato risolto un problema per il quale potevano essere visualizzate temporaneamente alcune righe orizzontali durante la riattivazione di iPhone 14 Pro Max.

È stato risolto un problema per il quale il widget dell’app Casa sulla schermata di blocco non mostrava correttamente lo stato dell’app.

È stato risolto un problema per il quale Siri poteva non rispondere correttamente alle richieste di brani.

Sono stati risolti alcuni problemi per i quali le richieste a Siri in CarPlay potevano non essere comprese correttamente.

Apple spiega che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.3

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.