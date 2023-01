Le banche USA vogliono un concorrente di Apple Wallet e PayPal

Sette grandi banche stanno lavorando con il servizio di trasferimento di denaro Zelle per creare un portafoglio digitale per competere con Apple Wallet e servizi come PayPal.

Secondo il Wall Street Journal, banche tra cui Wells Fargo, JP Morgan Chase e Bank of America stanno pianificando un nuovo sistema per shopping online utilizzando un portafoglio digitale collegato alle loro carte di credito e di debito. Il nuovo portafoglio digitale sarà gestito da Early Warning Services (EWS), che è di proprietà delle banche e attualmente gestisce il servizio Zelle. EWS riferisce che il nuovo portafoglio ancora senza nome sarà separato da Zelle.

Fonti anonime riferiscono che il nuovo portafoglio è anche destinato a competere con PayPal e che è stato costruito per impedire alle banche di cedere le relazioni con i clienti alle Big Tech come Apple.

I dettagli su come funzionerà il nuovo sistema sono ancora in fase di studio. Il Wall Street Journal afferma che è probabile che il sistema utilizzi le e-mail dei clienti, che dovrebbe essere inserita nella pagina di pagamento di un commerciante che potrebbe quindi contattare EWS, che a sua volta, otterrebbe la conferma con le banche.

EWS prevede di lanciare inizialmente il servizio con il supporto di Visa e Mastercard, per un totale di circa 150 milioni di clienti. Se il sistema si dovesse poi rivelare popolare, potrebbe espandersi per consentire pagamenti diretti. Apple Wallet ha già un concorrente sotto forma di Google Wallet. In teoria, Meta e Samsung sono anche concorrenti, ma non sembrano avere grossa presa sul pubblico.

Ricordiamo che in USA in passato un consorzio di aziende, tra cui JP Morgan Chase, ha precedentemente tentato di scontrarsi e soppiantare Apple Pay con CurrentC, un rivale che alla fine ha però fallito ogni piano.

