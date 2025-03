Klack è una utility Mac che riproduce i rumori delle tastiere meccaniche mentre si digita

Pubblicità

Gli amanti delle tastiere meccaniche per computer adorano sentire il suono / rumore che caratterizza questi modelli: al contrario di quelle a membrana, composte da un unico blocco e caratterizzate dalla risposta alla digitazione sempre identica, i suoni delle vere tastiere meccaniche possono cambiare leggermente per via degli switch, i componenti che si occupano della trasmissione degli impulsi che partono dalle dita e passano per il copri tasto.

È possibile acquistare tastiere meccaniche esterne di tutti i tipi e per tutte le tasche, con differenti caratteristiche in termini di corsa (lo spazio per passare dalla posizione iniziale alla pressione completa), lunghezza di attivazione, forza di azionamento, ecc., ma se quello che vi piace di una tastiera meccanica è il semplicemente il suono/rumore emesso durante la digitazione (qualcosa che in molti trovano rilassante e piacevole), potete ingannare la mente con un semplice software denominato Klack, una utility commerciale per Mac che è possibile acquistare (5,99€) dall’App Store.

Al primo avvio è necessario consentire all’utility l’accesso alle funzioni di Accessibilità; dopo l’autorizzazione, all’avvio dell’utility appare la dicitura “Klack is authorized” e un elenco con cinque diverse tipologie di suoni meccanici che è possibile simulare. A fianco di ogni opzione è presente un pulsante “Play” per sentire in anteprima l’effetto.

Noi abbiamo optato per l’opzione “Crystal Purple”, con suoni che ricordano quelli di una vecchia e robusta tastiera meccanica ma è questione di gusti e si potrebbero preferire altri suoni meno forti e più delicati.

Una icona dedicata nella barra dei menu consente di disattivare eventualmente al volo i suoni meccanici, scegliere fra tre impostazioni di volume e cambiare tipologia.

Dalle Preferenze (selezionando la voce “Settings” dall’icona di Klack nella barra dei menu) è possibile decidere se avviare o no l’utility all’avvio, se nascondere l’icona, regolare varie impostazioni relative ai suoni riprodotti, se mostrare o no notifiche e altro ancora.

Klack richiede macOS 14.0 o versioni successive, “pesa” 11,1MB e si acquista e scarica direttamente dal Mac App Store. Lo sviluppatore non mette a disposizione una versione dimostrativa ma dal sito dedicato all’utility è possibile ascoltare esempi di suoni che è possibile simulare.