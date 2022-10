UWANT B100-E, il robot smacchiatore per tutti

Lavare e detergere i tessuti? ora potete farlo fare a un robot smacchiatore come UWANT B100-E che, nel momento in cui scriviamo, viene proposto con uno sconto di 100 dollari.

Uno strumento di questo tipo è particolarmente utile per lavare i tessuti come tende e tappeti, ma anche quelli che sarebbero impossibili da lavare in lavatrice come divani, sedili dell’automobile e materassi, specie per chi ha un animale domestico.

E’ utile anche per tutti quei casi complicati da gestire, come il divano sfoderabile che dovrà poi essere rifoderato; oppure, se il tessuto non è di alta qualità, il rischio è che, con un lavaggio in lavatrice ad una temperatura troppo elevata, si ritiri e risulti poi impossibile da rimettere in sede.

Con la forma di un aspirapolvere tradizionale, UWANT B100-E è quindi la risposta a tutto questo. Nella parte trainata oltre al motore di aspirazione monta due serbatoi, entrambi con capacità da 1,8 litri: uno contiene l’acqua pulita (magari mischiato con una punta di detergente) che viene erogata dalla spazzola in maniera graduale durante la pulizia, l’altro invece raccoglie le acque reflue attraverso la bocchetta di aspirazione fissata sulla parte superiore della spazzola.

Perciò è sufficiente accendere la macchina e sfregare delicatamente la spazzola sul tessuto da lavare per far sparire la macchia: al resto pensa tutto questo robot, che eroga l’acqua pulita e aspira quella in eccesso. Usa un motore da 450 Watt che può aspirare a 8.000 Pa (LED blu) per raccogliere l’acqua oppure a 12.000 Pa (LED rosso) per aspirare anche la polvere e lo sporco più ostinato.

Dal punto di vista degli ingombri misura circa 40 centimetri per lato e il peso sfiora i 5 chilogrammi, quindi è piuttosto maneggevole.

Se lo volete comprare al momento come dicevamo c’è una promozione che vi permette di risparmiare 100 dollari, perciò anziché 299,99 dollari lo pagate 199,99 dollari.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.