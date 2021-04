Vaccinazione Covid, come prenotare regione per regione

Come posso prenotare il vaccino anti COVID-19? Oltre al servizio telefonico e al proprio medico di famiglia che può fornire la somministrazione anche a domicilio per chi non è autosufficiente, per prenotare la vaccinazione Covid ciascuna regione d’Italia propone anche una alternativa online.

Alcune regioni hanno creato un portale dedicato talvolta affiancato da un’app, altre regioni invece si affidano al servizio di Poste Italiane. Con questo articolo vi offriamo una guida regione per regione, elencate in ordine alfabetico, per consentirvi di orientarvi con più facilità qualora scegliate la strada della prenotazione online.

Abruzzo

Tramite la piattaforma di Poste Italiane a questo indirizzo Oppure nei Postamat

Attraverso la piattaforma online della regione

Oppure chiamando al numero Verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Basilicata

Tramite la piattaforma di Poste Italiane da questa pagina Oppure nei Postamat



Oppure chiamando al numero Verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Calabria

Tramite la piattaforma di Poste Italiane a questo indirizzo. La regione ha pubblicato anche una guida in PDF per facilitare la registrazione ai propri cittadini. Oppure nei Postamat



Oppure chiamando al numero Verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Campania

Attraverso la piattaforma online della regione

Emilia Romagna

Tramite Fascicolo Sanitario Elettronico a questo indirizzo

Dall’app “Er Salute”

Attraverso gli sportelli dei Cup prenotandosi tramite la piattaforma CupWeb oppure in farmacia

Sono attivi anche i numeri dell’Ausl di appartenenza dedicati.

Friuli-Venezia Giulia

Nel momento in cui scriviamo, il Friuli non offre una strada online. Resta quindi valida (dal 10 febbraio) la prenotazione tramite il Cup delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434 223522.

Lazio

Attraverso la piattaforma dedicata. Maggiori info sulle FAQ della regione

In alternativa si può procedere chiamando il numero 06 164161841.

Liguria

Tramite la piattaforma dedicata

Oppure chiamando il numero verde dedicato 800 938818, agli sportelli Cup delle Asl e degli ospedali e nelle farmacie (dal 18 febbraio).

Lombardia

Tramite la piattaforma di Poste Italiane a questo indirizzo Oppure nei Postamat

Attraverso la piattaforma regionale

Oppure chiamando il numero verde 800 894 545 o il numero Verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Marche

Tramite la piattaforma di Poste Italiane da questo indirizzo Oppure nei Postamat

dal sito dell’Asur

Oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339 9903947.

Molise

Attraverso la piattaforma regionale

Piemonte

Tramite la piattaforma della regione

Puglia

Attraverso il portale dedicato

Oppure rivolgendosi alle farmacie abilitate al servizio Farmacup o tramite il Cup della propria Asl.

Sardegna

Tramite la piattaforma regionale https://cupweb.sardegnasalute.it/

Sicilia

Tramite la piattaforma di Poste Italiane da questo indirizzo oppure nei Postamat

Attraverso il portale della regione

Oppure chiamando al numero Verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Toscana

Attraverso la piattaforma online proprietaria

Trentino-Alto Adige

In questa Regione la campagna vaccinale anti-Covid si diversifica a seconda della provincia.

Per la provincia autonoma di Bolzano:

Tramite il portale web

Per la provincia autonoma di Trento:

Attraverso la piattaforma online del Cup. Ci sono anche le FAQ che spiegano come procedere.

Umbria

Tramite il portale web oppure direttamente in farmacia

Valle d’Aosta

Nel momento in cui scriviamo, la Valle d’Aosta procede con la campagna di vaccinazione Covid di massa rispettando le priorità stabilite dal piano nazionale. E’ l’Usl che contatta il singolo cittadino per raccogliere la sua adesione, chiedendo quindi conferma per l’appuntamento. Maggiori informazioni sul portale della regione e sulla pagina dedicata.

Veneto

Attraverso la piattaforma regionale in questa pagina.

