Stella Low è la nuova vice presidente Worldwide Corporate Communications di Apple

Apple ha assunto Stella Low, ex dirigente di Cisco, con il ruolo di vice presidente Worldwide Corporate Communications.

In qualità di vice presidente responsabile delle comunicazioni aziendali, Low risponderà direttamente al CEO Tim Cook e ricoprirà un ruolo che era rimasto vacante da ottobre 2019, dopo la partenza di Steve Dowling.

“Stella porta la sua un’esperienza straordinaria e leadership alle squadre di comunicazione Apple di livello mondiale”, ha dichiarato Apple a BuzzFeed News confermando l’assunzione. “Apple ha una storia importante da raccontare – dai prodotti rivoluzionari ai servizi che creiamo, all’impatto positivo sulle nostre comunità e sul mondo – e Stella è un grande leader per aiutarci a scrivere il prossimo capitolo”.

Low è una veterana del settore tecnologico; è stata in precedenza a capo delle comunicazioni di Cisco, e prima ancora ha ricoperto il ruolo di vice presidente senior vice presso Unisys e Dell.

Appleinsider riferisce che l’assunzione allevierà un po’ di lavoro all’Apple Fellow Phil Schiller, che si è occupato di alcuni aspetti che in precedenza erano curati da Dowling.

L’assunzione di Low arriva in un momento particolare per Apple, con la battaglia in corso in tribunale con Epic Games per presunte violazione della normative antitrust con l’App Store e la lotta con Facebook per modi molto differenti di vedere divese questioni sulla privacy.

Stella Low vanta 30 anni di esperienza in marketing e comunicazione. Originaria del Regno Unito, ha conseguito una laurea in Marketing presso la London South Bank University.