Varta Mag Pro sostiene e ricarica iPhone con MagSafe in auto

Mantenere lo smartphone carico e sempre ben visibile durante gli spostamenti in auto: nasce proprio per questo VARTA Mag Pro, un nuovo caricatore che usa la tecnologia MagSafe di Apple per fissare iPhone alla bocchetta di aerazione dell’auto in tutta sicurezza mentre si viaggia, così da poterlo poi usare come navigatore GPS e al contempo ricaricarne la batteria senza dover perdere tempo con cavi e spinotti.

Perché è intelligente

Questa attrazione magnetica tra il telefono e l’automobile si rivela particolarmente utile anche quando si collega iPhone all’impianto stereo dei veicolo oppure quando lo si deve tenere quanto più vicino possibile alla bocca per rispondere a una telefonata in vivavoce.

Lo si può infatti fare anche mentre si guida, senza dover distogliere gli occhi dalla strada, perché basta avvicinare il dorso del telefono alla piastra per fissarlo saldamente al supporto e poi sfruttare magari l’assistente vocale con un “Hey Siri” per fargli fare quel che vogliamo.

La tecnologia MagSafe di Apple, lo ricordiamo, è presente sugli iPhone a partire dalla serie numero 12 e sfrutta un anello magnetico sul retro del telefono per attirarlo automaticamente al caricatore, magnetico anch’esso, promettendo non solo una presa sicura, «ma anche un corretto posizionamento e una connessione ottimale e ininterrotta durante l’intero processo di ricarica».

Com’è fatto

VARTA Mag Pro è costruito in plastica morbida e monta delle protezioni in gomma per proteggere sia il telefono che il cruscotto, e grazie al colore nero si abbina facilmente a ogni abitacolo.

C’è un indicatore LED di colore bianco che si illumina con discrezione per segnalare il processo di ricarica in corso e la testa a sfera permette di inclinare la base in modo da direzionare il telefono verso il conducente o un passeggero.

Per quanto riguarda la tecnologia di ricarica, gli iPhone possono assorbire fino a 7,5 Watt. Per gli altri telefoni invece c’è il supporto allo standard Qi: il dispositivo VARTA è in grado di erogare fino a 15 Watt tramite wireless purché si utilizzi una cover magnetica per agganciarli saldamente al supporto.

VARTA Mag Pro, prezzo e disponibilità

VARTA Mag Pro costa 32,99 € e lo trovate in vendita anche su Amazon. Oltre al supporto che va fissato alla griglia di ventilazione, in confezione è incluso il cavo USB-C per collegare il sistema di ricarica alla presa dell’auto (o a quella di un caricatore infilato nella presa accendisigari).

