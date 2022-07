I migliori supporti da auto compatibili Magsafe

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è certamente il MagSafe; questo sistema che ha debuttato con iPhone 12 è costituito da un magnete sulla parte posteriore del telefono in grado di trattenere saldamente gli accessori compatibili che a loro volta sono magnetici.

Il primo prodotto Magsafe lanciato stato il caricabatterie Magsafe che si distingue da tutto il resto anche per la velocità di ricarica (15W), superiore a quella di un nomale caricabatterie wireless. Apple ha offerto in licenza l’uso della tecnologia Magsafe a terze parti ma per ora i dispositivi che sfruttano in un tempo il magnete e la carica veloce si contano sulla punta delle dita di una mano

Sono invece moltissimi i dispositivi che sfruttano i magneti per sostenere l’iPhone e magari anche ricaricalo anche se solo alla velocità di 7.5W. Per questo tipo di accessori infatti non ci sono problemi di licenza e nello stesso tempo si offre un prodotto molto utile.

Perché il MagSafe in auto sia desiderabile lo comprende molto bene chi ha avuto a che fare con ganasce e soluzioni ingombranti. Un supporto Magasafe è pratica e veloce; non è necessario allargare alcun morsetto, ma semplicemente avvicinare l’iPhone al magnete, così da attrarlo in posizione.

Spesso a livello esteticotutto quel che si vedrà sul cruscotto è semplicemente l’iPhone, che sembrerà appunto fluttuare in auto, senza nessun braccio che lo sostiene.

I supporti MagSafe per auto possono avere due diverse funzioni. Semplicemente quella di sostenere iPhone, oppure, come accennato. anche quella di ricarica wireless.

Vediamo quali sono, secondo noi, i migliori sul mercato

Belkin

Uno dei primi brand a supportare il Magsafe di iPhone in Apple è stata Belkin. Si tratta praticamente di un supporto delle dimensioni di circa 10 x 7 centimetri che si aggancia alla bocchetta di ventilazione dell’automobile al quale, a sua volta, si aggancia iPhone tramite il sistema magnetico MagSafe: monta un giunto sferico che permette di orientare la piastra in orizzontale in modo da poterlo usare con le applicazioni di navigazione GPS oppure in verticale per gestire al meglio le playlist musicali.

Come detto è stato il primo accessorio MagSafe di Belkin ad arrivare sul mercato, e in questo caso il MagSafe è stato impiegato soltanto per mantenere il telefono agganciato magneticamente alla piastra. Non utilizza infatti il meccanismo progettato da Apple per ricaricare anche la batteria dell’iPhone. Ad ogni modo, si tratta di un accessorio di qualità, che potrà mantenere in posizione l’iPhone senza alcun ingombro.

Belkin BoostCharge

Se volete, invece, lo stesso accessorio, ma questa volta dotato anche di ricarica wireless, allora dovreste scegliere il modello BoostCharge di Belkin. Si tratta di un supporto molto simile a quello sopra, sia nell’estetica, che nell’utilizzo, ma questa volta include anche il pad di ricarica, fino a 10W (7,5W per iPhone). La confezione include anche il cavo USB-C e un alimentatore da auto USB-C PD 3.0 da 20 W. Ovviamente, il supporto è sempre girevole, e consente di posizione il display dell’iPhone in qualsiasi orientamento, tra verticale e orizzontale.

Anker MagGo

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo e, a differenza di quello Belkin sopra, questo consente anche la ricarica dell’iPhone a 7,5W. Si tratta di uno dei migliori supporti al momento disponibili sul mercato, non fosse altro che per il braccio rigido che sostiene l’iPhone. Non solo può essere orientato a proprio piacimento, consentendo di avere sempre il display alla giusta altezza, ma è anche piuttosto rigido, e questo aiuta a mantenere il dispositivo in posizione, evitando che possa muoversi fastidiosamente durante la marcia. Certo non ha un prezzo molto basso, e si acquista direttamente sul sito ufficiale del produttore.

ESR

Se volete risparmiare, ma non volete perdere né la funzione magnetica, né quella di ricarica dovreste dare un’occhiata al supporto ESR. Questo prodotto lo conosce bene chi frequenta la nostra pagina con i migliori supporti da auto. Nella confezione trovate lo stesso accessorio che mostriamo nel nostro elenco, un prodotto compatibile con la tecnologia MagSafe. Permette di ricaricare tutti gli iPhone con magnete trattenendoli in posizione durante la marcia senza ricorrere a ganasce o altri sistemi di supporto meccanico.

Ovviamente non essendo un prodotto ufficiale Magsafe, come abbiamo spiegato sopra, non ricarica il telefono a 15W ma solo a 7,5W ma per qualità e funzioni è al momento uno di prodotti maggiormente venduti nella sua categoria. È compatibile con tutte le custodie Magsafe per iPhone 12 e iPhone 13 ed è quindi eccellente per tenere sempre portata di mano i telefoni Apple.

La versione che si segnaliamo offre nella confezione un cavo da USB-A a USB-C e un alimentatore per accendisigari con doppia porta QC 3.0 da 36W e una una clip per bocchetta di ventilazione

Touch Mag

Il brand, noto nell’ambito degli accessori per smartphone, ha presentato le sue soluzioni Magsafe per auto, scegliendo di proporre all’utente tre diversi accessori. Il primo è TOUCH MAG, ed è semplicemente un supporto smartphone da auto magnetico ideato appositamente per iPhone con sistema MagSafe. Funziona senza meccanismi: grazie ai magneti integrati ad iPhone è possibile fissare o rimuovere il dispositivo dal supporto con un semplice e agile gesto.

Touch Mag Air

Il secondo, invece, è TOUCH AIR MAG, in grado di aggiungere anche la funzione di ricarica. Si tratta di un supporto smartphone da auto magnetico con carica wireless ideato appositamente per iPhone con sistema MagSafe. Anche in questo caso, naturalmente, funziona senza meccanismi ingombranti, ed è possibile posizionare l’iPhone semplicemente grazie ai magneti integrati. Touch Air Mag fornisce una carica wireless veloce a 7.5W ottimizzata per iPhone, consentendo di mantenere carico lo smartphone mentre si è alla guida. Si fissa su tutte le alette di aerazione, ad esclusione di quelle rotonde.

Car Mag Frame

Interessante anche Car Mag Frame. In realtà, non si tratta propriamente di un supporto da auto MagSafe, ma solo di un accessorio che trasforma il caricatore MagSafe di Apple, in un supporto da auto. Ancora una volta la soluzione di cellularline ci sembra semplice, ma davvero interessante. E’ solo una clip, creata appositamente per ospitare il caricatore Apple MagSafe. Costa pochissimo, e in più vi consente di sfruttare l’accessorio originale Apple anche in auto.

