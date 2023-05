Tesla Bot cammina piano e impara a manipolare oggetti, il video

Alla riunione degli azionisti Tesla, Elon Musk ha mostrato con orgoglio un nuovo video di Tesla Bot in cui è possibile osservare per la prima volta il robot umanoide di Tesla camminare, muoversi in autonomia per scoprire i mondo circostante, riconoscere e manipolare oggetti.

In realtà nella riunione degli azionisti Tesla 2023 si è parlato per lo più di un piano di successione nel caso in cui Elon Musk dovesse abbandonare i suoi incarichi presso il costruttore di auto elettriche.

Le preoccupazioni degli azionisti sono comprensibili alla luce di quanto successo da quando Elon Musk è diventato proprietario e CEO di Twitter. Da allora infatti l’instancabile imprenditore miliardario ha dedicato quasi tutto il suo tempo ai problemi di Twitter, con timori che trascurasse Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink e tutte le altre società in cui è coinvolto.

Tesla Bot in video per gli azionisti

Piani di successione a parte, il nuovo video di Tesla Bot conferma che Elon Musk e le sue società rimangono concentrati sulle tecnologie più innovative del momento. Questo vale sia per i sistemi di navigazione autonoma che per gli algoritmi di intelligenza artificiale AI che dopo le Tesla ora vengono modificati, adattati e migliorati per controllare Tesla Bot.

Anche se il robot umanoide nel video cammina molto piano e mostra abilità elementari di manipolazione degli oggetti, si tratta di un balzo notevole rispetto a quanto visto nella presentazione del 2021. Allora infatti Tesla Bot poteva a malapena stare in piedi e salutare con una mano.

L’auto umanoide

Invece ora nel video Tesla Bot si muove in modo autonomo, piano ma con sicurezza. Il video non lo precisa ma il sistema di riconoscimento dell’ambiente circostante, degli ostacoli e degli oggetti beneficia delle tecnologie e delle soluzioni sviluppate da Tesla per le auto.

Gli ingegneri mostrano il controllo di coppia motore che permette all’umanoide di camminare. Il sistema è in grado di supportare e muovere l’intero robot, ma è talmente sensibile nel regolare il peso a terra da non schiacciare un uovo (o un piede) se dovesse capitare sul percorso.

Robotica e Intelligenza artificiale

In un’altra clip l’intelligenza artificiale di Tesla Bot viene istruita a partire da una sequenza di movimenti effettuata da un uomo interamente ricoperto di sensori e videocamere. Come anticipato da Elon Musk fino dalla presentazione, Tesla Bot può imparare così dall’uomo: l’obiettivo dichiarato è quello di creare un assistente per sostituire l’uomo nei compiti più pericolosi, sgradevoli e noiosi.

Quando arriva Tesla Bot?

Inutile chiedere date a Elon Musk: anche quelle più volte confermate saltano sempre più avanti nel tempo. Per Tesla Bot la produzione potrebbe cominciare dopo quella di Cybetruck che, con ritardo di anni, dovrebbe iniziare in volumi ridotti quest’anno e a pieno regime nel 2024.

