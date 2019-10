Vasco Mini 2 è il traduttore tascabile che parla più di 50 lingue

Se per viaggiare in tutto il mondo conoscere l’inglese a volte non basta con Vasco Mini 2 si può stare sul sicuro. Così se vi sentite male in India (facciamo le corna per voi) o se forate una ruota della jeep in Cina (replichiamo di nuovo gli scongiuri) e il vostro interlocutore non parla inglese, non dovrete far altro che tirare fuori dalla tasca questo piccolo dispositivo e al resto ci pensa lui.

Nelle sembianze di un piccolo registratore è in realtà racchiuso un vero e proprio traduttore vocale istantaneo che è capace di capire e parlare più di cinquanta lingue diverse. Basta schiacciare un pulsante e, dopo aver ascoltato ciò che viene detto, lo traduce nella lingua prescelta proprio come farebbe un madrelingua.

Nello specifico per tradurre una frase basta pronunciarla tenendo premuto il pulsante a sinistra: il dispositivo riconosce la frase pronunciata e la trascrive nella lingua prescelta. Oppure con il rilascio del pulsante questo traduttore la può ripetere nell’altra lingua, senza così dover schiacciare altri pulsanti.

Grazie al microfono appositamente pensato per i traduttori vocali, Vasco Mini 2 è in grado di riconoscere il 99% di quanto viene pronunciato e di eliminare i rumori e i suoni dell’ambiente circostante. Il suo altoparlante, inoltre, ne consente l’utilizzo anche in ambienti rumorosi.

Questa soluzione tra l’altro aggira tutti i limiti dei traduttori offline, tra cui accuratezza e rapidità della traduzione. Si aggancia infatti a diversi server dislocati in ogni continente e vi accede attraverso una scheda SIM integrata che gli consente di collegarsi a tre dei migliori motori di traduzione al mondo operando in oltre 150 paesi senza costi aggiuntivi (il suo utilizzo è infatti completamente gratuito e non prevede contratti, costi elevati e spese di roaming).

Il prezzo di Vasco Mini 2 è di 311 euro ma al momento si può comprare in offerta su Amazon per 259 euro.