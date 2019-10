La Stazione Meteo di Netatmo è compatibile con Apple HomeKit

Netatmo annuncia la compatibilità della propria Stazione Meteo Intelligente con HomeKit di Apple. L’aggiornamento riguarda tutti i prodotti in commercio che saranno aggiornati nel corso delle prossime settimane e gli utenti potranno quindi controllare il proprio dispositivo con la voce mediante l’assistente vocale Siri.

Il prodotto, di cui abbiamo parlato più volte nel corso degli anni e per il quale abbiamo pubblicato anche un’approfondita recensione, misura in tempo reale l’ambiente esterno e interno e invia delle notifiche allo smartphone dell’utente quando, ad esempio, la qualità dell’aria sta peggiorando. Permette inoltre di monitorare l’evoluzione dell’ambiente grazie alla cronologia dei dati.

Grazie alla compatibilità con HomeKit, l’utente può rivolgere delle domande a Siri per consultare i dati dell’ambiente interno o esterno. E’ sufficiente cominciare con “Ehi Siri” per conoscere le condizioni dell’ambiente domestico: ad esempio con “Ehi Siri, qual è la temperatura in giardino?” oppure con “Ehi Siri, com’è la qualità dell’aria nel soggiorno?”.

L’utente può inoltre consultare direttamente dall’applicazione Casa di Apple le informazioni interne ed esterne misurate dalla propria Stazione Meteo Netatmo oltre che creare scenari personalizzati per connetterla ad altri dispositivi intelligenti presenti in casa, configurando diverse combinazioni.

Grazie alla misurazione di CO2, ad esempio, è possibile creare un scenario nel quale le luci si accendono al raggiungimento di un livello anormale di CO2 e si spengono quando torna alla normalità.

Come dicevamo la Stazione Meteo Intelligente Netatmo è compatibile con HomeKit a partire da martedì 22 ottobre: l’integrazione va ad aggiungersi a quella delle videocamere, del rilevatore di fumo, del misuratore della qualità dell’aria, del termostato e delle valvole termostatiche di Netatmo già compatibili con HomeKit.

Per chi non ne possiede una ma è intenzionato ad acquistarla, trova la Stazione Meteo Netatmo in vendita al prezzo al pubblico di 169,99 euro (nel momento in cui scriviamo è in offerta su Amazon a circa 147 euro).