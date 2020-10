Kuo prevede quale sarà il modello di iPhone 12 più venduto

Apple prevede che il modello di iPhone 12 più venduto sarà iPhone 12 da 6,1 pollici, quindi un terminale leggermente più costoso, ma anche dotato di uno schermo più grande rispetto a iPhone 12 mini da 5,4 pollici indicato in arrivo a 699 dollari. Ricordiamo che secondo un altro leaker il prezzo di iPhone 12 mini sarà di 649 dollari.

Naturalmente questa previsione non è annunciata da Apple ma è elaborata da Ming Chi Kuo, l’attendibile analista che da anni prevede con pochi errori i piani di Cupertino. Kuo è in grado di prevedere quale sarà l’ iPhone 12 più venduto a partire dagli ordinativi di produzione di Apple presso i fornitori.

Secondo altri report Apple avrebbe ordinato la costruzione di 80 milioni di nuovi terminali, mentre secondo Kuo questo totale non è attendibile, anche perché le vendite quest’anno iniziano in ritardo rispetto al lancio precedente, così l’analista prevede che le vendite effettive risulteranno inferiori a iPhone 11 introdotto prima.

Così anche se per il momento Kuo non offre una stima del totale spedizioni e vendite, come riporta 9to5Mac, indica però le percentuali di produzione per ciascun modello pari al 20% del totale per iPhone 12 mini, con percentuali all’incirca identiche anche per ciascuno dei modelli Pro, quindi iPhone 12 Pro da 6,1” e iPhone 12 Pro Max da 6,7”.

In sostanza iPhone 12 da 6,1 pollici conterà da solo per quasi il 40% della produzione totale, circa il doppio di tutti gli altri modelli. Anche se il prezzo atteso a partire da 799 dollari supera di 100 dollari iPhone 12 mini (oltre che l’attuale iPhone 11), Apple prevede che questo sarà il modello di iPhone 12 più richiesto dagli utenti e in generale dal mercato. Lo schermo più piccolo di iPhone 12 mini e anche il prezzo risulteranno allettanti esclusivamente per gli utenti che preferiscono un terminale molto compatto. Si prevede così che la maggioranza degli utenti preferiranno sborsare 100 dollari in più per avere uno schermo un po’ più grande.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.