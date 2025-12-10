iPhone fold darà finalmente un senso ai pieghevoli

L’arrivo del primo iPhone pieghevole potrebbe creare il boom dei pieghevoli mettendo in movimento un settore che, fino a poco tempo fa, sembrava destinato a restare per sempre una nicchia, nonostante sette anni di investimenti. Lo dicono alcune informazioni che arrivano dal comparto produttivo e le nuove stime IDC.

Un segmento in crescita grazie ad Apple

Secondo un report di ET News, poi rimosso, Apple avrebbe commissionato a Samsung Display 22 milioni di pannelli OLED per il suo primo pieghevole: 11 milioni interni e 11 milioni esterni. Considerando gli scarti di produzione e la resa industriale, l’obiettivo reale sarebbe intorno ai 10 milioni di iPhone Fold pronti per il debutto. È un volume che supera di almeno il 30% le previsioni iniziali del settore, che stimavano il lancio fra 6 e 8 milioni di pezzi.

Il dato risuona in una analisi di IDC secondo la quale iPhone Fold avrebbe un impatto immediato sul mercato conquistando il 22% di quota nelle unità vendute e 34% del valore globale del mercato pieghevoli nel primo anno. (grazie all’atteso prezzo medio di 2.400 dollari).

Oggi il segmento è guidato da Samsung e Google, ma la presenza di Apple cambierebbe radicalmente gli equilibri, attirando nuovi utenti e incrementando la rilevanza economica di questa particolare nicchia.

Apple spingerebbe verso l’alto le percentuali di vendita del comparto, che aumenterebbero del 30% anno su anno, molto superiore al 6% stimato in precedenza. A dare un contributo ci sarebbero anche Samsung che aprirà l’anno con il Galaxy Z Trifold, e Huawei che dovrebbe quasi raddoppiare le spedizioni con i modelli basati su HarmonyOS Next.

Debutto atteso insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Ricordiamo che il lancio del primo iPhone Fold è previsto per l’autunno 2026, in parallelo con i modelli iPhone 18 Pro.

Le anticipazioni convergono su un design “a libro” con schermo esterno da 5,35 pollici e pannello interno da 7,58 pollici. Apple avrebbe lavorato su una cerniera rinforzata e su materiali specifici per ridurre la piega, con l’ambizione di offrire uno dei primi pieghevoli senza alcuna piega visibile.

La tecnologia Color Filter on Encapsulation (COE) eliminerebbe il polarizzatore tradizionale, riducendo lo spessore del modulo e aumentando la luminosità.

È previsto anche un sistema di fotocamera sotto lo schermo per una superficie interna completamente omogenea.