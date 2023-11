Black Friday, le iconiche Marshall Bluetooth Major IV in sconto

Iconiche ed economiche. L’abbinamento lo fa Amazon con lo sconto sulle cuffie Marshall Bluetooth Major IV che in occasione del Black Friday costano solo 93,99€.

Le Marshall Bluetooth Major IV nascono dalla tradizione di un nome storico nel campo della musica (chi è andato un concerto non può non avere visto le casse con il marchio Marshall) adeguate all’orizzonte attuale. Si tratta infatti di cuffie Bluetooth over the ear, piccole, leggere e con un design inconfondibile.

L’azienda inglese specializzata in amplificatori acustici ha come tratto distintivo un look retrò ma anche del tutto peculiare che si trasferisce su queste cuffie che derivano da un prodotto che ha una lunga storia.

Le peculiarità di queste cuffie sono due. La prima è il particolare sistema di controllo che sfrutta una rotella con la quale si regola il volume e si gestisce la musica. La seconda è la lunghissima autonomia. Marshall parla di ben 80 ore di riproduzione.

Grazie alla forma squadrata possono essere ricaricate in wireless anche se c’è una porta USB-C che consente di avere altre 15 ore di musica con solo 15 minuti di collegamento con il cavo.

Da notare che le Marshall Bluetooth Major IV funzionano anche con un normale connettore jack 3,5mm perfetto quando la batteria si scarica. Lo stesso connettore permette di mandare musica ad un altro dispositivo; ad esempio di collegare un altro paio di cuffie di un amico e ascoltare insieme gli stessi brani.

Come accennato le cuffie di Mashall sono piccole e leggere. Si possono anche piegare per trasportare più facilmente.

Questo accessorio costerebbe 111 € su Amazon. Marshall l’ha recentemente scontato a 99€ ma ora con il Black Friday le pagate solo 93€, il prezzo più basso che abbiamo visto.