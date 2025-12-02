Facebook Twitter Youtube
Video in HD e audio offline con YouTube Video Downloader per Mac a 4 $

Con YouTube Video Downloader potete scaricare contenuti multimediali da YouTube e da oltre 200 piattaforme di streaming online direttamente su macOS, così da non dover più dipendere da una connessione internet per poter accedere ai propri video preferiti. Vi servono solo 4 $, quelli necessari per comprare la licenza attualmente in sconto su BundleHunt.

L’app permette di selezionare la risoluzione dei video prima del download, scegliendo tra definizione standard o alta definizione in base alle esigenze di spazio e qualità. Questo permette così di adattare ogni file al proprio utilizzo, sia per la visione su schermi di grandi dimensioni che per la conservazione su dispositivi con spazio limitato.

Consente anche di scaricare in batch, ovvero di gestire più download contemporaneamente, siano essi video o file audio, il che è particolarmente utile quando si vogliono archiviare intere playlist senza perdere tempo nell’indicare i link dei singoli video.

Si possono anche aggiungere i sottotitoli (se disponibili) da accompagnare ai video in lingua straniera o per quelli che si intendono seguire in tutti qugli ambienti in cui non è possibile attivare l’audio.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.15 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 4 $ invece che 45,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

  • Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;
  • con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;
  • se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;
  • con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

BundleHunt

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate:

