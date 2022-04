Quale crisi? Il settore dei semiconduttori più in forma che mai

Il volume di affari mondiale dei semiconduttori è stato di 595 miliardi di dollari nel 2021, in crescita del 26,3% rispetto al 2020. Lo riferisce Gartner spiegando che gli eventi che hanno portato alla carenza di chip continuano a colpire gli OEM (le aziende che realizzano a proprio marchio un prodotto che è a sua volta il componente di un prodotto finito), ma che la crescita degli smartphone 5G e una combinazione di una forte domanda e aumento dei prezzi nella logistica/materie prime, sta spingendo i prezzi medi di vendita in alto, con una significativa crescita dei ricavi.

Samsung Electronics (che vende componenti di tutti i tipi incluse memorie e processori) ha riconquistato il primo posto nella classifica di Gartner rispetto al 2018, anche se per meno di un punto percentuale, con una crescita dei ricavi del 28% nel 2021. Le revenue di Intel sono subito una flessione dello 0,3% raccogliendo un 12,2% del market share, rispetto al 12,3% della quota di mercato di Samsung.

Nella classifica dei top 10 vendor, AMD e Mediatek sono quelle che hanno registrato (qui i dettagli) la crescita maggiore nel 2021, rispettivamente con una crescita del 68,6% e 60,2%. SK Hynix è terza sul podio, ma molto indietro rispetto ai primi due con 36,3 miliardi di dollari e il 6,1% del mercato.

Per quanto riguarda TSMC – uno dei più importanti partner di Apple – non è citata ma l’azienda taiwanese ha registrato un fatturato di 54,5 miliardi di dollari l’anno scorso (+18,5% rispetto al 2020), elemento che dovrebbe permettere in questa classifica di collocarla tra Intel e SK Hymix.

Il mercato automotive ha evidenziato una forte domanda rispetto al 2020, surclassando tutti gli altri mercati finali, con una crescita del 34,9% nel 2021. Le comunicazioni wireless, dominate dagli smartphone, hanno registrato una crescita del 24,6%. Secondo i dati di Gartner, i telefoni prodotti sono arrivati a 556 milioni nel 2021, in salita rispetto ai 251 milioni del 2020, e gli ambienti enterprise hanno aggiornato le loro strutture WiFi con il ritorno dei dipendenti negli uffici.

Le memorie DRAM hanno rappresentato nel 2021 il 27,9% nel mercato dei semiconduttori, con una crescita dei ricavi del 33,2%, una crescita di +41,3 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.