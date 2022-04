Lexar SL100 Pro sfiora il GB di velocità

C’è un nuovo disco portatile in casa Lexar: si chiama SL100 Pro ed è progettato appositamente per fotografi, professionisti del video, creatori di contenuti e per tutti coloro che devono salvare e trasferire velocemente video e file di grandi dimensioni.

Elegante e sottile (misura circa 7,5 x 5,5 x 1,1 centimetri), questa unità SSD può essere trasportata piuttosto facilmente ed è disponibile nelle capacità di 500 GB e 1 TB. Nonostante la sua compattezza, offre buonissime prestazioni, con velocità di lettura fino a 950 MB/s (serve una porta USB 3.1 di seconda generazione, ndr) e di scrittura fino a 900 MB/s.

Come altri dischi di Lexar anche questo è stato studiato per mantenere i dati al sicuro: non solo è resistente a cadute, urti e vibrazioni ma è anche provvisto di DataVault Lite, una soluzione software di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati da danneggiamenti e cancellazioni (di fatto permette di creare un deposito protetto da password che crittografa automaticamente i dati e, qualora si decidesse di eliminarli dal vault, a quel punto verranno cancellati in modo sicuro e non potranno essere ripristinati).

La velocità delle porte USB 3.1 permette di salvare e condividere in un attimo mentre la scheda supporta le specifiche Video Performance Guarantee (VPG-130) ed è stata testata per la creazione di streaming video di livello professionale con una velocità di scrittura fino a 130 MB/s per dispositivi compatibili.

E’ caratterizzato da uno stile elegante e sottile con finitura in alluminio spazzolato di alta qualità, presenta una porta USB di tipo C e viene venduto insieme ai due cavi con doppia spina USB-C e con spina USB-A ad una delle due estremità. Veloce, portatile, durevole e sicuro, per i professionisti dell’immagine e con una garanzia limitata di tre anni, il nuovo disco Lexar SL100 Pro è già in vendita anche su Amazon e costa 179,90 euro nel taglio da 500 GB e 297,90 euro nella versione da 1 TB.