Galaxy Fold 2 sarebbe già nei progetti di Samsung

Samsung deve ancora risolvere i problemi iniziali di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole presentato già diversi mesi addietro, ma mai rilasciato sul mercato, se si escludono le unità di test inviate ai media, auto distruttesi dopo poche ore di utilizzo.

Questo non avrebbe, però, impedito alla società di pensare al successore diretto, Galaxy Fold 2. Una nuova voce sostiene che il secondo modello presenterà uno schermo più grande e lo stilo S Pen. E potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensi.

Nei giorni scorsi Samsung ha annunciato di essere davvero vicina al lancio di Galaxy Fold, dopo aver chiarito che i problemi iniziali sono stati quasi interamente corretti. samsung non ha indicato come potrebbe eliminare completamente la piegatura sul display, ma il secondo modello di Galaxy Fold 2 potrebbe riuscire nell’impresa.

Secondo il sito coreano The Elec, il Galaxy Fold di seconda generazione offrirà un display interno da 8 pollici con supporto a S Pen. Lo schermo pieghevole sull’attuale modello ha, invece, una diagonale di 7,29 pollici. Fonti vicine all’azienda, riporta The Elec, prevedono che il dispositivo sarà presto disponibile a fine dicembre 2019 o, al più, all’inizio del 2020. Samsung avrebbe già chiesto ai principali fornitori di prepararsi per la produzione.

Se queste affermazioni dovessero rivelarsi veritiere, i due modelli arriverebbero sul mercato in una fascia temporale compresa in circa sei mesi.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: Galaxy Fold, già sfortunato, non verrebbe completamente posto nell’oblio? L’utenza potrebbe decidere, infatti, di attendere direttamente il secondo modello, bypassando completamente il primo. Nessuno vorrebbe spendere 2000 dollari per uno smartphone che, nel giro di pochi mesi, verrebbe sostituito dal diretto successore.