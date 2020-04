VESA DisplayPort alt Mode 2.0 è già pronto per USB 4 e schermi 16K

Video Electronics Standards Association (VESA), associazione che si occupa degli standard per i display per computer, ha annunciato le specifiche DisplayPort Alt Mode 2.0, nuova versione che nel gergo tecnico è indicata come DisplayPort Alternate Mode (“Alt Mode”).

L’associazione spiega che DisplayPort Alt Mode 2.0 offre l’assoluta interoperabilità con le specifiche USB 4 pubblicate dall’USB Implementers Forum (USB-IF), e assicura il completo supporto dell’ultimo standard DisplayPort (2.0) mediante il connettore USB Type-C (USB-C). Con il DisplayPort Alt Mode, il connettore USB-C può trasmettere fino a 80 Gigabits al secondo (Gbps) di dati video DisplayPort usando quattro linee ad alta velocità, o fino a 40 Gbps con il supporto del trasporto simultaneo del SuperSpeed USB.

VESA riferisce che i primi prodotti con supporto integrato al DisplayPort Alt Mode 2.0 arriveranno sul mercato nel 2021. Il DisplayPort 2.0, introdotto a giugno del 2019, fornisce un incremento 3X per quanto riguarda le prestazioni della larghezza di banda dei dati rispetto allo standard precedente.

Sono supportate risoluzioni superiori all’8K, frequenze di aggiornamento più elevate, l’high dynamic range (HDR) a maggiore risoluzione, il supporto migliorato di display in configurazioni multiple e migliorie relative alla esperienza utente con la Realtà Aumentata e Virtuale (AR/VR), incluso il supporto per risoluzioni 4K e superiori con la VR. Con il channel coding 128b/132b condiviso con USB 4, DisplayPort 2.0 supporta fino a 77,37 Gbps su quattro linee (fino a 19,34 Gbps per linea) — supportando configurazioni come display 8K (7.680 x 4.320 pixel) con refresh rate a 60 Hz e risoluzione full-color 30 bpp 4:4:4 HDR non compressa, e display 16K (15.360 x 8.460 pixel) a 60 Hz con risoluzione 30 bpp 4:4:4 HDR con la compressione.

«L’USB-C sta diventando il connettore di riferimento nei notebook e con le soluzioni per la mobilità» scrive Syed Athar Hussain, vicepresidente di VESA e display domain senior fellow di AMD. «Con le nuove specifiche DisplayPort Alt Mode 2.0, USB Type-C ora consente di offrire valide soluzioni di connessione per singolo connettore per docking, gaming, visori AR/VR HMD (Head-mounted display) e display professionali HDR che combinano la larghezza di banda di video 80 Gbps con altre funzionalità di DisplayPort 2.0 con il trasporto di dati USB e il power delivery».

Nel comunicato stampa di VESA si evidenzia anche il contributo di Intel con le specifiche del layer Thunderbolt con DisplayPort 2.0, elemento indicato come «Una importante pietra miliare» alla base delle specifiche DisplayPort 2.0 Alt Mode.

