Samsung Galaxy M31, con quattro obiettivi e prezzo aggressivo

Samsung Galaxy M31 arriva in Italia il 13 maggio. Il nuovo smartphone della serie Galaxy M è caratterizzato da quattro fotocamere sul retro, una batteria da 6.000 mAh e un display Super AMOLED, il tutto ad un prezzo «Estremamente accessibile».

Si tratta insomma dell’ultimo nato in casa Samsung che permette di mettersi in tasca le più recenti tecnologie a poco prezzo. Ad esempio delle quattro fotocamere posteriori fanno parte quella principale da 64 MP f/1.8 e una ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2 con campo visivo da 123 gradi, alle quali si aggiunge la fotocamera Macro da 5 MP f/2.2 e una fotocamera di profondità da 5 MP f/2.4 appositamente progettata per scattare ritratti con la funzione Fuoco Live.

Il nuovo Samsung Galaxy M31 è ottimo anche dal punto di vista dei video: può infatti registrare filmati in 4K oppure con le modalità Hyperlapse, Slowmotion e Super Stabilizzatore. L’utente ritrova parte di queste funzioni anche nella fotocamera anteriore, con sensore da 32 MP f/2.0 che offre riprese in 4K e alla moviola. Presente anche la modalità Notte dedicata, utilizzabile con una qualsiasi delle fotocamere a bordo, che garantisce un’ottima acquisizione delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo smartphone monta poi un display super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici combinato con l’audio Dolby Atmos, il tutto alimentato da una batteria da 6.000 mAh che tuttavia non lo rende goffo: complessivamente infatti è spesso appena 8,9 millimetri e pesa 191 grammi.

Lo sblocco del terminalepuò essere effettuato tramite il sensore di impronte digitali sul retro del terminale e anche con il riconoscimento del volto. Per quanto riguarda il resto delle specifiche troviamo: 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, processore octa-core Exynos 9611 con velocità fino a 2,3 GHz e caricabatterie da 15 W incluso in confezione.

Il nuovo Galaxy M31 come dicevamo sarà disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale Samsung e anche da questa pagina dedicata su Amazon a partire dal 13 maggio nelle colorazioni black, blue e red al prezzo di 279,90 euro. Da oggi e fino alla data di commercializzazione è comunque già possibile preordinarlo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che negli scorsi giorni il colosso sud coreano ha presentato anche Galaxy M21 con un prezzo leggermente inferiore. Invece nella gamma iPhone il modello più recente e dal prezzo abbordabile è il nuovo iPhone SE 2020: tutto quello che c’è da sapere è riassunto qui, invece per la recensione di macitynet si parte da questo collegamento. Tutti gli articoli di macitynet dedicati all’universo Android sono disponibili qui, invece per quelli che parlano di iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.