I migliori libri per imparare l’editing delle immagini digitali

Alcune settimane fa, prima della pausa estiva, avevano affrontato un tema che è monumentale per quantità di pagine scritte che gli sono state dedicate: i libri sulla fotografia digitale. Avevamo spaziato su varie branche del settore, comprese le immagini che si utilizzano per il proprio sito o profilo social.

Adesso è arrivato il momento di parlare di un altro aspetto dell’immagine, e cioè la sua post-produzione. Questo un tempo si riassumeva in un solo nome: Photoshop. Adesso però le cose sono cambiate e parecchio, anche se vale la pena vedere lo stato dell’arte anche per quanto riguarda il software di Adobe.

Photoshop per tutti. Imparare le basi del fotoritocco

Elisa Andreini ci regala un libro che serve per capire quali sono le basi del fotoritocco. Pubblicato da Apogeo nel catalogo Pocket, anche se datato (è del 2014) è un ottimo strumento per capire qual è la logica di funzionamento di Photosphop e vedere meglio le sue caratteristiche di base e come funzionano. Una sorta di piccolo manuale storico scritto bene e scorrevole.

Photoshop per tutti. Imparare le basi del fotoritocco

Sto caricando altre schede...

PHOTOSHOP: 2021 La guida completa per imparare ogni segreto partendo degli strumenti di base fino al fotoritocco avanzato. Scopri come modificare fotografie digitali, immagini e creare grafiche

Se il gioco si fa duro, servono le guide scritte dai duri. Questo “guida completa” aggiornata al 2021 è quello che ci vuole: scritta da Robert E. William, infatti, permette di capire molto se non tutto di uno dei programmi più complessi in circolazione. Da notare che la guida, per quanto estremamente completa, non è esaustiva perché affronta l’aspetto delle funzionalità, mentre non entra nel dettaglio degli stili fotografici e dei modi con i quali si ragiona per quanto riguarda le immagini.

PHOTOSHOP: 2021 La guida completa per imparare ogni segreto partendo degli strumenti di base fino al fotoritocco avanzato. Scopri come modificare fotografie digitali, immagini e creare grafiche

Sto caricando altre schede...

Photoshop: 2021 La guida completa a tutte le tecniche professionali di grafica e fotografia. Scopri tutti i segreti di Photoshop CC

Se il precedente libro, sempre di Robert E. William, è una guida al fotoritocco e a tutte le sue funzionalità, questa invece è una guida alle tecniche professionali che spaziano oltre la fotografia pura e vanno anche verso la grafica, di cui la fotografia può essere un elemento. Ci sarebbe tantissimo da dire, ma molte delle cose che vengono in realtà scritte da Williams permettono di acquisire base e metodo per imparare il resto. Consigliato.

Photoshop: 2021 La guida completa a tutte le tecniche professionali di grafica e fotografia. Scopri tutti i segreti di Photoshop CC.

Sto caricando altre schede...

Raw e fotoritocco. Corso completo di tecnica fotografica

Come dicevamo prima, si allargano gli spazi e il lavoro sui file digitali, lo sviluppo dei raw (cioè il file che contiene il salvataggio dei dati presi direttamente dal sensore della fotocamera) e le tecniche di fotoritocco. Tra i vari libri a cavallo di questi due mondi forse il migliore e più facile è quello di Andy Rouse, che ha molti vantaggi tra i quali quello di farvi venire voglia di scattare solo e sempre in formato raw anziché in jpg. Infatti, molti dicono che i jpg bastano e avanzano, ma la realtà è che non sanno usare i file raw al meglio: questo libro del fotografo del National Geographic copre proprio questo problema.

Raw e fotoritocco. Corso completo di tecnica fotografica

Sto caricando altre schede...

Bianco e nero. Corso completo di tecnica fotografica

Visto che si parla di fotografia e immagini, consentiteci una svirgolata: il libro di John Walmsley, uno dei fotografi del National Geographic, è una cosa particolare. Si tratterebbe di un libro di tecnica fotografica, ma in realtà è qualcosa di più, perché il bianco e nero è un modo di vedere, non è uno stile fotografico. E comporta un approccio che poi rende la propria fotografia differente: lo scatto in bianco e nero non è uno scatto a colori senza il colore, perché i soggetti, l’inquadratura, la luce, l’esposizione, tutto cambia. Il libro affronta anche le tecniche e i software necessari per ottenere questo tipo di immagini (anche se usate una Leica M Monochrom) sino ad arrivare a nomi come il viraggio, lo split toning e l’effetto grana. Il bianco e nero non è uno stile, ma un linguaggio, un’altra fotografia parallela a quella a colori, che interpreta differentemente tutto: paesaggi, ritratti, street, macro, architettura, still life…

Bianco e nero. Corso completo di tecnica fotografica

Sto caricando altre schede...

Lightroom classic CC per la fotografia digitale

Si parla sempre di Photoshop per la post produzione, ma la realtà è che il vero principe del genere è diventato Lightroom, sempre parte della suite Creative Cloud di Adobe. Scott Kelby, uno degli autori più popolari e prolifici del settore della fotografia e del software, ha realizzato un altro dei suoi libri in cui spiega quali sono le differenze tra i due, quali i flussi di lavoro per Lightroom, come usarlo, come gestirlo, come trarne il meglio. È un libro sui flussi di lavoro ma si impara tantissimo anche sulla fotografia in generale e ci si diverte molto perché Kelby è un autore divertente.

Lightroom classic CC per la fotografia digitale

Sto caricando altre schede...

La Bibbia di GIMP: Corso completo in un unico volume per Windows, Mac e Linux

Visto che stiamo andando oltre i paradigmi, ecco il libro che vi fa imparare a usare Gimp, la versione open source per Linux, Mac e Windows del software per il fotoritocco nato nel mondo Gnu. Ci pensa Luigi Panico, che ha fatto un buol lavoro di organizzazione delle cose da sapere, anche se non è un libro prettamente creativo né uno particolarmente analitico. Comunque, è un monolite di mill e pagine e spiega molte cose, in modo chiaro.

La Bibbia di GIMP: Corso completo in un unico volume per Windows, Mac e Linux

Sto caricando altre schede...

Fotoritocco passo passo

Il fotoritocco propriamente detto è una tecnica che sta scomparendo, bruciata da software sempre più automatizzati e sofisticati. Per questo questo lavoro di Alberto Still, per quanto costoso, è fondamentale. Analizza gli aspetti fondamentali di un lavoro che una volta richiedeva un intero studio fotografico per riuscire a correggere una singola immagine e che adesso invece è basato non soltanto su tecnologie e tecniche ma anche su convenzioni, approcci e filosofie diverse. Dopotutto, cosa sono una fotografia “vera” e una “ritoccata”?

Fotoritocco passo passo

Sto caricando altre schede...

Learning Pixelmator

Attenzione, libro totalmente in inglese, perché non si trova niente del genere in italiano (per lo meno che chi scrive abbia letto). In realtà questo è un manuale molto utile, come ha capito l’autore Mark Stagi: Pixelmator è un software presente non solo su Mac ma soprattutto su iPad. Questo libro non è molto aggiornato (è del 2013) e come tale è probabilmente non più attuale, però se avete la possibilità di sfogliarlo o siete solo curiosi, questa può essere una porta che apre un mondo, quello di Pixelmator.

Learning Pixelmator

Sto caricando altre schede...

Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo

Dopo aver citato Figure nella lista dei dieci libri per capire la tecnologia e il mondo del 2021, torniamo a Riccardo Falcinelli come libro extra di questa lista: Cromorama, perché se il bianco e nero è un altro modo di vedere, in realtà il colore nelle immagini come nel mondo è fondamentali per tutti: informa, narra, seduce, gerarchizza, distingue, oppone, si mette in mostra, si ammira e infine piace. Il colore nelle immagini è frutto della tecnologia e questo libro fa un passo fondamentale per costruire una tecno-estetica, una fenomenologia del colore che consenta di capire come si è formato lo sguardo moderno: il colore non solo nella pittura, ma anche nella letteratura, nella fotografia, nel cinema, nei fumetti, nell’illustrazione, nella pubblicità e soprattutto gli oggetti quotidiani. È il libro che cambierà il vostro modo di vedere il mondo attorno a voi.

Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: