Vision Pro, Apple proporrà il kit per sviluppatori

Gli sviluppatori che vorranno creare le prime app per Apple Vision Pro (qui tutto quello che c’è da sapere) avranno a disposizione un visore speciale per provarle prima del lancio sul mercato.

Come già accaduto tre anni fa, quando Apple offrì un kit con il Mac Mini M1 per facilitare il passaggio delle app dai processori Intel a quelli Apple Silicon, anche questa volta la multinazionale di Cupertino vuole fare le cose per bene in modo che, quando il visore finirà davanti agli occhi dei primi clienti, nulla vada per il verso sbagliato.

Questo approccio ha senso perché Vision Pro è completamente diverso dagli altri dispositivi Apple: ci troviamo di fronte a una nuova categoria di prodotto, con un suo sistema operativo (visionOS), e per il quale sono necessarie applicazioni AR e VR sviluppate ad hoc.

All’epoca del Mac Mini M1 si pagavano 500 $ per il kit, e alla fine del programma di test andava restituito (e qui non possiamo dimenticare le discrepanze per metodi e rimborsi tra americani ed europei). Probabilmente sarà così anche per il visore Vsion Pro, il cui kit darà l’accesso agli sviluppatori anche ad un’altra serie di vantaggi tra software beta, laboratori, forum di discussione, supporto tecnico e altre risorse.

Dalla pagina Lavora con Apple si legge anche che l’azienda offrirà valutazioni relative alla compatibilità delle app già esistenti, aiutando così gli sviluppatori a testarle sulla nuova piattaforma. E poi ci sarà la possibilità di visitare un laboratorio di sviluppo – a Londra, Monaco, Shanghai, Singapore, Tokyo o direttamente a Cupertino – per Vision Pro, con demo per le app visionOS, iPadOS e iOS in esecuzione sul visore.

Questo kit arriva a luglio – scrive Apple – e bisognerà candidarsi, ma non sappiamo ancora con quali modalità, che probabilmente verranno definite al momento dell’apertura delle candidature. Nel frattempo l’SDK invece sarà disponibile già a fine mese. Tutto quello che c’è da sapere sul primo visore Apple Vision Pro è in questo approfondimento di macitynet.

Per saperne di più

