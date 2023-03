Visore Apple AR, prime foto delle presunte componenti

Ne sentiamo parlare da sette anni e forse quest’anno è la volta buona: il primo visore Apple per realtà aumentata AR e virtuale VR è previsto in arrivo alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2023 che tradizionalmente si svolge a giugno: anche se la commercializzazione inizierà in un secondo momento, l’avvicinarsi della data di arrivo sembra ora trovare conferma nelle prime foto delle presunte componenti.

Nella prima fotografia è visibile un cavo flessibile con connettori piatti che seguono il profilo degli occhi dell’utente. Trattandosi di un nuovo dispositivo Apple di prima generazione non è possibile effettuare confronti e paragoni come per esempio avviene per le foto delle componenti di iPhone e terminali Android. In ogni caso la prima componente sembra destinata a collegare uno schermo alla scheda logica del dispositivo.

Invece nella seconda foto è mostrato un altro componente di lunghezza simile al primo, anche questo un cavo flessibile che ospita tre fotocamere o sensori. Purtroppo nel momento in cui scriviamo non viene indicato il nome del leaker che ha diffuso le fotografie delle prime presunte componenti del visore Apple AR, ma secondo MacRumors provengono da un account protetto su Twitter che in passato ha mostrato in anteprima altre parti e componenti destinate a futuri dispositivi Apple.

Occorre anche rilevare che il leaker non precisa che si tratta di componenti per il primo visore AR VR di Apple, ma le precedenti rivelazioni dallo stesso account sui prodotti Apple e le caratteristiche puntano esattamente in questa direzione.

Secondo le ultimissime Tim Cook avrebbe fatto pressioni per introdurre subito il visore, mentre la divisione design, una volta potentissima sotto la guida di Jony Ive, avrebbe preferito attendere per una versione più evoluta sotto forma di occhiali smart AR.

