Il Mac cresce in Cina, sorpresa Huawei

Stando a quanto riportato in un recente report dedicato al mercato cinese dell’istituto di ricerca Canalys, le spedizioni totali di PC (desktop, notebook e workstation) nella Cina continentale hanno segnato un calo alla fine del 2022, con un declino del 26% anno su anno nel quarto trimestre, ma le previsioni che riguardano i Mac sono positive.

Secondo Canalys, gli aggiornamenti dei laptop Apple e la spinta di quest’ultima nel mercato enterprise, permetterà di avere un incremento del market share di macOS con una crescita del 16% nelle spedizioni previste per il 2023.

Per iPadOS e Android, Canalys prevede un declino rispettivamente dell’18% e del 8%, mentre per i sistemi operativi indicati sotto la categoria “Altri” – principalmente HarmonyOS (sistema operativo sviluppato da Huawei) – è prevista una ulteriore espansione con una crescita del 105% nel prossimo anno; sebbene quest’ultimo sistema parta da una base relativamente piccola, la crescita è guidata dalla domanda di sostituzione.

Canalys riferisce che nel quarto trimestre 2022 le spedizioni dei desktop (categorie che include le workstation) sono calate a 3,7 milioni di unità, un declino del 34%; le spedizioni dei notebook (categoria che include le workstation mobili), hanno segnato un calo del 22% con 8,5 milioni di unità. Nello stesso periodo le spedizioni dei tablet sono cresciute del 39% con 7,5 milioni di unità, guidate dal lancio di nuovi dispositivi presentati dai principali vendor.

Nel 2022 le spedizioni di PC (desktop, notebook e workstation) sono arrivate a 48,5 milioni di unità, un declino del 15% rispetto al 2021. Canalys stima che le spedizioni dei tablet siano cresciute del 6% anno su anno, arrivando a 24 milioni di unità, mercato che ha beneficiato di un aumento della domanda per via dei lockdown.

L’istituto di ricerca prevede che le spedizioni di PC (desktop, notebook e workstation) rimarranno stabili nel 2023, con circa 48,3 milioni di unità spedite, simili ai livelli del 2022.

Canalys prevede ancora che il settore commerciale vedrà un rimbalzo del 10% nel 2023 grazie alla graduale ripresa dell’economia locale e delle attività commerciali.

È previsto ancora un calo del 9% nel settore consumer, dove la ripresa è prevista non prima del quarto trimestre. Per le macchine desktop è prevista una crescita del 15% nel 2023, con 17,3 milioni di unità; per i notebook un declino del 7% con 30,9 milioni di unità.

Nel settore tablet, secondo Canalys la domanda dei consumatori sarà moderata dopo la crescita degli ultimi tre anni, prevedendo un calo dell’8% con 22,1 milioni di unità.

