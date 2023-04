Google copia Apple e impone il tasto cancella dati e account nelle app

Google ha l’obiettivo di semplificare la cancellazione di un account da un’app. L’azienda ha dichiarato che le app Android presenti sul Play Store dovranno presto consentire la eliminazione di un account, e i suoi dati, sia all’interno dell’app che online. Inoltre, gli sviluppatori saranno obbligati a cancellare i dati associati all’account quando gli utenti richiederanno la cancellazione completa dell’account stesso.

Questa iniziativa mira a “educare” gli utenti sul controllo dei propri dati, migliorando la fiducia nei confronti delle applicazioni e del Play Store in generale. Inoltre, essa offre una maggiore flessibilità: Google afferma che è possibile cancellare solo determinati dati (come quelli caricati) senza eliminare completamente l’account. L’obbligo di cancellazione dei dati anche online assicura che non sia necessario reinstallare l’app solo per eliminare le proprie informazioni.

La politica sarà attuata in diverse fasi: i creatori avranno tempo fino al 7 dicembre per rispondere alle domande sulla cancellazione dei dati. Le descrizioni delle app mostreranno i cambiamenti all’inizio del 2024. Gli sviluppatori, inoltri, potrano chiedere un’estensione fino al 31 maggio dell’anno prossimo.

I cambiamenti sono stati introdotti dopo che Apple ha stabilito una regola simile per il software dell’App Store. In entrambi i casi, le aziende sono preoccupate per la violazione della privacy e le conseguenze che possono derivarne. In sintesi, i due colossi non vogliono che gli utenti cadano vittime di violazioni dei dati perché non possono cancellare facilmente gli account o le informazioni sensibili quando smettono di usare un’app.

Questa novità segue gli sforzi sempre maggiori dei regolatori per richiedere maggior controllo sui servizi. La Federal Trade Commission (FTC) ha recentemente proposto cambiamenti alle regole che richiedono modi facili per annullare abbonamenti e iscrizioni. Sebbene la FTC si concentri maggiormente sui problemi di addebiti indesiderati che sulla privacy, il messaggio per i produttori di app è chiaro: fornire maggior controllo sugli account o affrontare le conseguenze.