Vivo migliora foto e video con nuovi algoritmi e chipset dedicati

Non ha bisogno di presentazioni vivo, che si è imposto negli ultimi anni anche sul nostro mercato, come produttore di smartphone anche di fascia alta: ora il marchio presenta una nuova generazione di chipset personalizzati per immagini, sensori, chipset per foto e video e altre tecnologie innovative.

Il primo annuncio di vivo riguarda la Video Imaging Technology Matrix: una matrice tecnologica che stabilisce un nuovo standard per le funzionalità di imaging dei prodotti. In questo senso vivo ha creato alcuni nuovi moduli di tecnologia di imaging, tra cui Optical Sensing System, Colour Restoration Engine e Accelerated Computing Engine, che consentono agli smartphone di registrare ed elaborare in modo efficiente le informazioni relative al colore, al tono e alla qualità dell’immagine.

Inoltre, altre tecnologie permetteranno agli smartphone vivo di captare al meglio la temperatura di colore della scena, l’illuminazione e altre informazioni utili. Questo grazie al supporto della tecnologia VCS Bionic Spectrum, che garantisce un migliore controllo del rumore dell’immagine e della resa cromatica, migliorando il rapporto segnale-rumore del 20% e la resa cromatica del 15%, rispetto al sensore IMX866 della generazione precedente.

Per gestire al meglio i ritratti e le scene notturna, vivo ha introdotto Hyper-Sense Portrait System e Vast-Sky Night System che consentono un’estrazione semantica e un’ottimizzazione più precisa migliorando notevolmente l’espressività della foto.

Più nel dettaglio, Hyper-Sense Portrait System fornisce all’utente un set completo di soluzioni per la fotografia ritrattistica, oltre a ottimizzare i dettagli del soggetto a livello di micron. Il nuovo Vast-Sky Night System, invece, basato su un algoritmo AI sviluppato autonomamente da vivo e su un sensore ottico potenziato, è in grado di ottimizzare la sensibilità fotografica del 100%, con ISO fino a 102.400.

Naturalmente, il meglio arriverà dal chipset personalizzato di nuova generazione

La nuova generazione di imaging chipset utilizzerà l’architettura AI-ISP, per una migliore elaborazione in tempo reale. Questo anche grazie al circuito MAC a 10-bit personalizzato per eseguire in modo efficiente operazioni a 10-bit, riducendo la latenza di inferenza fino al 96% rispetto alle NPU tradizionali e migliorando l’efficienza energetica fino al 200%.

Basato sull’innovativa architettura AI-ISP, il chipset di nuova generazione di vivo include tre aggiornamenti delle unità personalizzate che consentono di ottenere risultati superiori. Innanzitutto, l’aggiornamento dell’unità di memoria on-chip che consente di raggiungere una velocità di trasmissione dei dati di 1,3 trilioni di bit al secondo.

In secondo luogo, il rapporto di efficienza energetica di picco DLA raggiunge 16,3 trilioni di operazioni per watt. Infine, l’unità di elaborazione delle immagini è stata aggiornata per migliorare gli effetti degli algoritmi sulla riduzione del rumore AI-NR, la fusione dei toni HDR e l’interpolazione dei fotogrammi MEMC, consentendo agli utenti una migliore esperienza di acquisizione delle foto.

Ancora, vivo ha presentato il prossimo sensore CMOS proprietario di dimensioni maggiori pensato per i prodotti di prossima generazione, con una capacità di sensibilità alla luce superiore del 77% rispetto al GNV. Per quanto riguarda la tecnologia di acquisizione video, il costruttore ha semplificato la modalità LOG e il complesso processo di miscelazione dei colori in post-produzione, ha inoltre sviluppato la registrazione e la visualizzazione di video standard HDR con metadati dinamici, supportando uno spazio colore BT.2020 più ampio, una profondità di colore di 10 bit e 1,07 miliardi di colori.

In questo modo, vivo è in grado di rendere al meglio l’atmosfera di luci e ombre di un luogo o una scena, con una varietà di stili di colore LUT 3D cinematografici, così che gli utenti possano creare un’esperienza cinematografica con un solo clic. Per tutte le notizie che ruotano attorno al marchio vivo il collegamento da seguire è direttamente questo.