VLC 4 arriverà entro l’anno con una nuova interfaccia

VLC, il player tuttofare e multipiattaforma, ha recentemente festeggiato 20 anni, ed è da sempre apprezzato per la sua capacità di riprodurre in pratica qualsiasi tipo di musica, filmato, anche i formati più astrusi e complessi per video e audio.

Da tempo è noto che gli sviluppatori sono al lavoro sulla nuova versione 4, release che trasformerà il player in un vero e proprio gestore di librerie multimediali, con la possibilità di indicizzare file audio e video memorizzati il locale o sulla rete, sostituendo quindi anche applicazioni quali Plex e affini.

Già nel 2019 erano state diffuse delle schermate della futura release, in occasione dell’evento FOSDEM dedicato agli sviluppatori. Non è ad ogni modo da escludere che nel frattempo siano stati previsti altri cambiamenti.

Oltre al progetto di VLC, Kean-Baptiste Kempf, Presidente della fondazione VideoLAN che si occupa del progetto, ha fatto sapere che è previsto lancio di un player Web del tutto nuovo che sarà possibile avviare e gestire dai browser un player basato su WebAssembly e JavaScript anziché sul vecchio plug-in, ed è prevista anche una piattaforma alternativa a IMDB per recuperare informazioni di vario tipo su film e serie TV, un progetto denominato internamente con il nome in codice Moviepedia Project.

In occasione dei venti anni del player, gli sviluppatori hanno deciso di spedire sulla Luna una capsula del tempo contenente i video creati dalla community e materiale open source. Le informazioni con dettagli su questa iniziativa sono sul sito LunarTimeCapsule.Space.

VLC is sending a cone to the moon! 🚀🚀🚀

VLC is sending a video time-capsule to the moon, for our 20th anniversary!

The time-capsule will be filled with YOUR videos and open source material.

Send your videos right now: https://t.co/ymtd9TlCrY

Thanks to @astrobotic and @NASA pic.twitter.com/VhbJ3uA3lA

— VideoLAN (@videolan) February 8, 2021