Voice Dream Reader legge articoli, documenti e libri su iPhone, iPad e Apple Watch

Siri può già leggere il contenuto dello schermo grazie alla funzione VoiceOver di Apple, ma con l’app Voice Dream Reader ottenete molto di più, e con un livello decisamente superiore. Si tratta infatti di un’applicazione di classe desktop ampiamente acclamata dalla critica – per Forbes è una delle migliori scoperte educative degli ultimi vent’anni – che di recente ha vinto pure il premio Apple Design 2021, capace di leggere articoli, documenti e libri ad alta voce.

Utilizza un sistema di sintesi vocale avanzata e offre un’interfaccia utente altamente configurabile che permette di poter essere adattata ad ogni stile e livello di lettura. E’ in grado di leggere il contenuto di file PDF o di testo inclusi quelli informato Word e PowerPoint, i file RTF, i Google Docs e i file prodotti dall’app Pages di Apple, oltre agli articoli presenti sul web e gli ebook in formato EPUB purché privi di DRM.

L’app include 36 voci in 27 lingue diverse (italiano compreso) e tramite acquisto in-app se ne possono aggiungere più di 200: tutte le voci restano nel dispositivo quindi una volta scaricati i dizionari saranno in grado di funzionare anche senza connessione ad Internet. Soprattutto, l’app funziona anche con lo schermo bloccato, quindi una volta avviata la lettura di un testo è possibile rimettere il telefono in tasca e farsi leggere il contenuto direttamente in cuffia durante una passeggiata o una corsa (oppure dall’impianto audio dell’auto se si sta guidando, per dire).

Con lo schermo sbloccato si ottengono altri benefici: l’app infatti evidenzia la parola che viene letta in quel momento e include un sistema di scorrimento automatico in modo da poter seguire visivamente la lettura del testo senza dover necessariamente toccare lo schermo. C’è anche una modalità di lettura per principianti che consente di leggere il contenuto di un testo facendo scorrere il dito sotto ogni parola e un’altra modalità sviluppata dal MIT in collaborazione con l’università di Harvard che promette di raddoppiare la velocità di lettura.

Include anche un’opzione con contrasto elevato e caratteri più grandi per gli ipovedenti e offre tutta una serie di strumenti che permettono di evidenziare il testo o aggiungere delle annotazioni, che poi possono essere esportate come file di testo in qualsiasi momento. I file che si desidera leggere non devono trovarsi necessariamente sul dispositivo ma possono essere importati anche da Dropbox, Google Drive, iCloud, Pocket, Instapaper ed Evernote, oltre che Box e OneDrive. Tutti i file possono poi essere organizzati nella libreria attraverso cartelle e filtri e grazie a iCloud viene mantenuta la posizione di lettura, i segnalibri e le annotazioni con sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi nel quale è installata l’app.

Chi desidera scaricarla, trova l’app Voice Dream Reader su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. Costa 21,99 euro.