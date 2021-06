Il box Philips UV-C che disinfetta gli oggetti si fa mini

Signify amplia il portafoglio di prodotti di disinfezione UV-C con un nuovo prodotto destinato ai consumatori italiani: si tratta della versione mini del box Philips UV-C presentato ad aprile, che fa giocoforza sulle dimensioni contenute (parliamo di 23,4 x 12,7 centimetri) per consentire un più agevole trasporto quando c’è bisogno di disinfettare gli oggetti di uso quotidiano in mobilità o dove gli spazi sono altamente ristretti.

Questo pratico accessorio risulta particolarmente comodo anche in questo periodo di pandemia da coronavirus perché l’azienda sostiene che grazie alle sue sorgenti luminose è in grado di ridurre la carica virale del SARS-CoV-2, virus responsabile del Covid-19, – presente sulle superfici, fino a livelli inferiori a quelli rilevabili, con un’efficienza di oltre il 99%. Questo valore è stato ottenuto nei test di laboratorio sottoponendo un oggetto ad un’esposizione con un’irradiazione UV-C di 0,849 mW/cm2 per la durata di 9 secondi, risultando quindi in una dose di UV-C di 7,64 mJ/cm2.

Così facendo, questo innovativo prodotto si rivela un buon alleato per disinfettare in modo semplice ma efficace piccoli oggetti personali come chiavi, portafogli, telefoni cellulari, guanti, mascherine, oltre a accessori e utensili dalle dimensioni contenute. Rispetto agli altri prodotti di disinfezione domestica attualmente in commercio, Philips UV-C mini box si differenzia non solo per un tasso di disinfezione più efficiente ma anche per una più elevata rapidità di disinfezione (in soli 8 minuti), una maggiore potenza UV-C (pari a 4W) e un volume superiore adatto a contenere un maggior numero di oggetti, rimanendo al contempo compatta.

Dal design elegante e contemporaneo, la mini-box si presenta come un oggetto di piccole dimensioni che può essere facilmente risposto in ogni angolo della casa. Per metterla in funzione, è sufficiente collegare il prodotto a una qualsiasi fonte di alimentazione tramite il cavo fornito al momento dell’acquisto – con un’estremità di tipo C standard e l’altra di tipo USB. Inoltre, il coperchio ampio e ribaltabile semplifica l’inserimento di oggetti, mentre il particolare posizionamento delle luci Philips UV-C assicura che gli oggetti introdotti siano disinfettati in modo omogeneo su tutti i lati durante il ciclo di disinfezione.

Poiché è fortemente sconsigliata l’esposizione di persone e animali ai raggi UV-C, in quanto può essere dannosa per gli occhi e la pelle, Signify ha dotato questo dispositivo di due livelli di protezione aggiuntivi per l’utente: una parete interna evita infatti la fuoriuscita di luce UV-C, mentre i sensori integrati spengono automaticamente il dispositivo quando il coperchio viene sollevato. La mini-box di disinfezione Philips UV-C è acquistabile a partire da oggi al prezzo di 55,90 euro.