Il volante Tesla Yoke non piace, esaurito il kit per sostituirlo

Due anni fa, quando Tesla decise di equipaggiare le sue auto Model S e X con un volante a forma di manubrio, chiamato Yoke, suscitò diverse critiche. Alcuni preferivano il tradizionale volante rotondo, ma in molti avevano fatto notare diverse problematiche, tra cui il fatto che il volante praticamente si sfaldasse anche nelle auto con basso chilometraggio.

Da allora Tesla ha deciso di permettere agli utenti di scegliere tra Yoke e volante tradizionale, ma alcuni proprietari che avevano già acquistato l’auto con il futuristico volante sono rimasti delusi.

Tuttavia, Tesla ha lanciato un kit retrofit per sostituire il volante a forma di manubrio con quello tradizionale. Reso disponibile all’inizio di marzo, il kit è già esaurito, nonostante sia ancora disponibile la pagina di acquisto sul sito web di Tesla. Gli acquirenti sono stati avvisati di utilizzare l’applicazione per acquistare il kit, ma il prodotto è stato rimosso dall’app e non si sa se, e quando, tornerà disponibile.

Il costo del kit del volante è di 700 dollari, compresa l’installazione, un listino paragonabile ai prezzi di altre marche premium. Tuttavia, non è noto quanti kit Tesla abbia reso disponibili per la sostituzione. Nonostante il kit sia esaurito, ci sono ancora clienti di Tesla che preferiscono il volante a forma di manubrio. Inoltre, sembra che Tesla stia sviluppando una nuova versione di questo volante per il prossimo Cybertruck.

Se Tesla riuscisse a migliorarlo, rendendolo più confortevole alla guida e più resistente all’uso, allora potrebbe anche accontentare i nuovi clienti. Fino a quando ciò non avverrà, gli utenti rimarranno nella speranza che il kit per la sostituzione con il volante tradizionale torni presto disponibile per l’acquisto.

