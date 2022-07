Apple Store in India slitta di nuovo al prossimo anno

Apple ritarda ancora una volta l’apertura del suo primo negozio al dettaglio fisico in India. Ecco i dettagli.

A riferirlo è The Economic Times, che ricorda anche come lo store doveva originariamente aprire nel 2021, ma la crisi sanitaria globale e l’incertezza economica hanno costretto Apple a ritardare l’apertura. Adesso, Apple ha deciso di ritardare il lancio fino all’inizio del 2023, con il rapporto di oggi che afferma che la società punta a un lancio tra gennaio e marzo. Il negozio di Mumbai è destinato a 22.000 piedi quadrati e sarà un negozio “landmark” noto per il suo design iconico.

Apple sta anche pianificando un secondo negozio più piccolo a Nuova Delhi che misurerà 10.000-12.000 piedi quadrati. Oltre a questi due negozi, Apple sta anche esaminando altre possibili località nei centri commerciali e nei quartieri dello shopping di fascia alta in tutta l’India con l’intento di rendere la vendita al dettaglio gran parte della sua presenza nel paese.

Nel 2020 Apple ha aperto il suo negozio online in India, offrendo ai clienti indiani un modo diretto per acquistare prodotti direttamente da Apple senza dover passare attraverso un rivenditore premium autorizzato. I dirigenti di Apple hanno ripetutamente sottolineato l’importanza del mercato indiano. In particolare. Non è un caso che Apple abbia anche iniziato la produzione di iPhone 13 all’interno del paese nel gennaio scorso.

Se volete dare uno sguardo al prossimo futuro di Apple, tutto quello che sappiamo finora sui prossimi modelli della gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.