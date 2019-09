Volkswagen avvia sviluppo e produzione di celle batteria per auto elettriche a Salzgitter

Il Gruppo Volkswagen fa sapere che a Salzgitter (Bassa Sassonia), entro il 2023 / 2024 saranno creati più di 1.000 posti di lavoro – 300 nel centro di sviluppo e sulla linea pilota del Gruppo, 700 nell’ambito della joint venture con Northvolt per la costruzione e la gestione di una fabbrica di celle batteria. Nello stesso periodo ci saranno investimenti per oltre un miliardo di euro in attività del Gruppo sulle celle batteria.

Una linea pilota per la produzione in piccola serie di celle batteria è stata inaugurata nel Centro di Eccellenza di Salzgitter. Circa 300 esperti sono coinvolti nello sviluppo, nei test e nella sperimentazione di tecnologie per la produzione di batterie agli ioni di litio.

In una prima fase, il Gruppo afferma che investirà oltre 100 milioni di euro “per accrescere le proprie competenze nello sviluppo e nella produzione”.

Inoltre il Gruppo investirà circa 900 milioni di Euro in attività congiunte sulle batterie insieme al produttore svedese Northvolt. La costruzione di una fabbrica di celle batteria da 16 giga watt ora a Salzgitter inizierà nel 2020.

L’inizio della produzione è programmato per il 2023 / 2024. A questo scopo, di recente il Gruppo ha costituito una joint venture al 50% con Northvolt, che porterà alla creazione di 700 posti di lavoro nel medio termine. A Salzgitter è in costruzione anche una linea pilota per il riciclo delle batterie, che sarà operativa dal 2020.

