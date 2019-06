Volkswagen investe 900 milioni di euro nelle batterie di Northvolt

ll Gruppo Volkswagen investe circa 900 milioni di euro in attività riguardanti le batterie con Northvolt AB. Parte della somma è destinata a una joint venture con il produttore svedese di celle batteria, un’ulteriore parte andrà direttamente a Northvolt AB.

A sua volta, il Gruppo Volkswagen acquisirà circa il 20% delle sue quote e avrà un posto nel Consiglio di Amministrazione. Inoltre, nel corso dell’anno è pianificata una joint venture al 50% per istituire uno stabilimento di celle batteria da 16 GWh in Europa. Si prevede di costruire la fabbrica in Bassa Sassonia (a Salzgitter), se i requisiti sono soddisfatti, con inizio dei lavori nel 2020. L’avvio della produzione di celle batteria da parte di Volkswagen è programmato per la fine del 2023 o l’inizio del 2024.

Nell’ambito della propria strategia di elettrificazione, il fabbisogno annuale del Gruppo Volkswagen in Europa a partire dal 2025 sarà di oltre 150 GWh – in Asia si prevede sarà allo stesso livello.

Northvolt è un fornitore europeo di celle batteria e sistemi sostenibili di alta qualità. L’azienda in questo momento sta avviando la produzione pilota di celle batteria e uno stabilimento per la loro produzione con una capacità iniziale di 16 GWh in Svezia.

Fondata nel 2016 per permettere la transizione europea verso un futuro decarbonizzato, l’azienda ha fatto rapidi progressi nella sua missione di “fornire le batterie agli ioni di litio più verdi al mondo”, con una impronta di CO2 minima e alte ambizioni in termini di riciclo. Oltre al Gruppo Volkswagen, i partner industriali e i clienti di Northvolt includono Scania, ABB, BMW, Siemens, Vattenfall e Vestas.