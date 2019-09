Sfondi iPhone 11 a raggi X, stupite con questi wallpaper

E’ ormai diventata una tradizione quella di iFixit, che per ogni nuovo hardware Apple fornisce immagini ai raggi X, da trasformare in wallpaper. Non mancano neppure quest’anno gli sfondi iPhone 11 che mostrano l’interno del terminale, con tutte le componenti passate ai raggi X. Eccoli.

Per l’esattezza, gli sfondi ai raggi X raffigurano l’interno di iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max. iFixit ha condiviso le sue scoperte su tutto ciò che è presente all’interno dell’ultima gamma di iPhone 2019, rendendo disponibili al download questi sfondi interni e radiografici, davvero originali

Gli fondi a risoluzione nativa sono disponibili direttamente sulla pagina iFixit, e naturalmente possono essere adattati per i vari iPhone della Mela, senza necessariamente dover disporre di un iPhone 11 per poterli utilizzare.

Dopo aver scaricato l’immagine, e salvata all’interno di Foto, per impostarla come sfondo sarà sufficiente aprire il tab “Sfondi” nell’app Impostazioni, scegliere io nuovo sfondo elenca pescando la nuova immagine tra le foto recenti.

Tra le scoperte di iFixit smontando gli iPhone 11, si è scoperto che il display ha lo stesso aspetto di quello di iPhone XS con una disposizione simile del comparto di sensori dedicati al Face ID, mentre il motore Taptic Engine è più piccolo di quello montato sul precedente iPhone XS. Ancora, si scopre che la batteria è bloccata in posizione da tre strisce adesive che ne rendono la rimozione più difficoltosa.

Per scoprire altri dettagli sull’interno di iPhone 11 e 11 Pro vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.