Volkswagen ID.Life, l’utilitaria elettrica in produzione dal 2025

Volkswagen ha aggiunto un altro pezzo al suo puzzle di veicoli elettrici con la presentazione del concept di ID.Life, un veicolo elettrico a trazione anteriore per uso in città. Annunciato all’IAA Mobility 2021 di Monaco, il piccolo crossover condivide la piattaforma MEB e la batteria con ID.3 e VW prevede di lanciarlo in Europa (non negli Stati Uniti) entro il 2025.

ID.Life è alimentato da un motore da 231 cavalli e da un pacco batterie da 57,0 kWh, notevolmente più grande della batteria da 35 kWh della city ​​car Honda E. Come ID.3 a trazione posteriore, disponibile solo in Europa, dovrebbe percorrere circa 400 chilometri con una carica.

Come altri veicoli elettrici in mostra a Monaco, il concept ID.Life ha lo scopo di mostrare come Volkswagen può creare veicoli più sostenibili. Questo mezzo impiega trucioli di legno come colorante naturale nella vernice trasparente, mentre il tessuto della camera d’aria per il tetto è costituito al 100% da bottiglie in PET riciclate. Altri materiali includono legno nel cruscotto e sedili ArtVelours Eco, insieme a gomma naturale, bio-olio e lolla di riso nelle gomme.

Sfruttando la piattaforma MEB ad ampia apertura, l’interno può essere trasformato abbattendo i sedili anteriori e/o posteriori, consentendo una gamma di diverse possibilità, dai sedili cinematografici, a un letto lungo circa due metri, a una versione cargo che massimizza il volume del bagaglio.

L’interno è essenziale, con uno schermo digitale inserito nel volante esagonale al posto di un tradizionale display touchscreen. Lo smartphone può anche essere collegato e utilizzato per azionare la navigazione, i sistemi audio e altro ancora. Ha anche una console per videogiochi integrata e un proiettore, nientemeno, con uno schermo di proiezione che si estende dal pannello del cruscotto quando necessario.

Alcune, tutte o nessuna di queste caratteristiche concettuali eclettiche potrebbero arrivare nella versione finale dell’auto, che dovrebbe arrivare in Europa entro il 2025. Volkswagen ha suggerito che avrà un prezzo a partire da circa 20.000 euro. Con questo veicolo elettrico, il precedente ID.3 e altri, VW punta ad aumentare la sua quota di vendite nel settore della auto completamente elettriche in Europa ad “almeno il 70%” entro il 2030.