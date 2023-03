Volvo manda i camion elettrici a lavorare in miniera

Volvo Trucks e la società mineraria Boliden collaborano per implementare il trasporto con camion elettrici in ambienti sotteranei: il gruppo svedese sarà uno dei primi al mondo a iniziare a utilizzare in miniera camion elettrici a batteria per il trasporto sotterraneo pesante a partire dal 2023.

Nel settore minerario i veicoli elettrici possono offrire numerosi vantaggi, tra cui l’assenza di emissioni di gas di scarico, un luogo di lavoro più sicuro e un ambiente di lavoro più silenzioso. L’industria mineraria sta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti, con molti operatori che stanno passando a metodi di produzione più sostenibili per fornire metalli con una minore impronta climatica.

Come in molte altre miniere, i gas di scarico dei veicoli diesel sono responsabili della maggior parte delle emissioni di anidride carbonica delle miniere di Boliden. L’azienda si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 e, per raggiungere i propri obiettivi climatici, l’elettrificazione dei trasporti svolgerà un ruolo fondamentale.

Il nuovo accordo di cooperazione tra Boliden e Volvo Trucks prevede inizialmente l’utilizzo di due veicoli elettrici pesanti Volvo nella miniera Kankberg di Boliden, fuori Skellefteå, nella Svezia settentrionale. Se tutti i camion della miniera fossero elettrici, le emissioni di CO2 potrebbero essere ridotte di oltre il 25%.

Ricordiamo che nel 2022 il mercato dei camion elettrici pesanti (≥16 tonnellate) in Europa è cresciuto del 200% raggiungendo quota 1.041 camion e Volvo Trucks detiene la quota più alta di questo mercato: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo di macitynet. Nel mese di febbraio il costruttore ha consegnato alla società Cemex la prima autobetoniera per impieghi pesanti completamente elettrica a zero emissioni.

