Volvo Truck consegna la prima autobetoniera elettrica

Volvo Trucks ha consegnato alla società Cemex la prima autobetoniera per impieghi pesanti completamente elettrica a zero emissioni. Il veicolo elettrico a batteria rappresenta lo sviluppo più recente dell’accordo firmato tra Volvo e Cemex nel 2021, per una collaborazione globale nel settore delle soluzioni di mobilità elettrica, con il quale i due partner affermano di volere ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e un incremento della produttività.

La cerimonia di consegna della autobetoniera elettrica elettrico Volvo FMX si è svolta a Berlino in Germania. Il camion – secondo il produttore – può essere utilizzato per un’intera giornata di lavoro, con un’unica ricarica durante la pausa. A partire da questo mese, verrà utilizzato nell’impianto di produzione di calcestruzzo di Spandau, Berlino.

L’elettrificazione del trasporto di cemento pone serie sfide, dovute ai carichi pesanti e alle continue esigenze di miscelazione. Anche il settore del trasporto pesante sta gradualmente adottando soluzioni completamente elettriche, e Volvo Trucks e Cemex stanno collaborando per sviluppare e adattare le tecnologie necessarie a rendere il trasporto e emissioni zero una realtà anche nell’esigente settore delle costruzioni.

Cemex è un’azienda globale nel settore dei materiali di costruzione: fornisce cemento, calcestruzzo, aggregati e soluzioni di urbanizzazione in tutto il mondo.

Volvo Trucks propone una gamma completa di veicoli elettrici pesanti, con veicoli con massa a pieno carico da 16 a 44 tonnellate per tutti i settori, dalla distribuzione urbana alla raccolta dei rifiuti, dall’edilizia urbana ai trasporti regionali. L’obiettivo dell’azienda è raggiungere con l’elettrico la metà delle proprie vendite totali di nuovi camion entro il 2030.

