Vuoi avere della stoffa? I nostri corsi di grafica creativa cambiano d’abito

Oggi imparare a lavorare con Photoshop e Illustrator per confezionare progetti creativi è indispensabile per chi si occupa di comunicazione digitale, per chi desidera diventare grafico come libero professionista o fondare una propria piccola agenzia, per chi lavora nell’ufficio marketing in azienda, agenzie di comunicazione o PR.

Eccellere con Photoshop e Illustrator, di fatto, significa essere più appetibili e competitivi nella ricerca o nell’aggiornamento del proprio percorso professionale.

È tutto un altro paio di maniche

Ci rinnoviamo continuamente per restare sempre al passo con le ultime novità e soddisfare le aspettative di chi viene da noi per aggiornarsi e imparare qualcosa di nuovo.

Abbiamo quindi pensato a nuovi percorsi su Photoshop e Illustrator, cuciti su misura.

Con Photoshop ne facciamo di tutti i colori

Per studiare e approfondire Photoshop, il software dedicato a fotoritocco e creatività, puoi scegliere fra questi due percorsi:

a) Photoshop Specialist

È un corso che fa per te se non hai mai utilizzato Photoshop o se lo usi da autodidatta e desideri affinare un metodo operativo efficace e professionale per gestire con rapidità le immagini digitali. Impari a creare, elaborare, modificare e correggere immagini e ottimizzarle per le diverse tecnologie di stampa e i differenti dispositivi digitali. Inoltre, puoi apprendere le principali nozioni teoriche in preparazione all’esame di certificazione Adobe Certified Associate (ACA).



b) Photoshop per il marketing e la comunicazione

È un corso che fa per te se lavori nel settore marketing e comunicazione della tua azienda e vuoi utilizzare Photoshop per rendere più attraenti le tue comunicazioni. Impari a utilizzare gli strumenti di Photoshop per impostare un progetto creativo di comunicazione e migliorare le immagini per le tue presentazioni e per il marketing aziendale.



Con Illustrator facciamo bella figura

Illustrator è il software dedicato a illustrazione e infografica.

Ecco i due nuovi corsi che abbiamo collaudato:

a) Illustrator Specialist

È un corso adatto a te se non hai mai utilizzato Illustrator o lo usi da autodidatta e desideri affinare un metodo operativo efficace e professionale per gestire con rapidità le immagini vettoriali. Impari a creare, modificare e manipolare immagini vettoriali. Inoltre apprendi le principali nozioni teoriche in preparazione all’esame di certificazione Adobe Certified Associate (ACA).

b) Illustrator per il marketing e la comunicazione

È un corso adatto a te se lavori nel settore marketing o nell’ufficio stile della tua azienda e vuoi utilizzare Illustrator per impostare un progetto creativo di comunicazione. Impari a manipolare immagini di tipo vettoriale (loghi, mappe, illustrazioni, immagini pubblicitarie) e creare layout d’impatto e infografiche per i tuoi progetti creativi.

La forma cambia, ma la sostanza è sempre la stessa

Abbiamo cambiato forma ai corsi di grafica creativa, ma i nostri fiori all’occhiello (eccone due su tutti: aule attrezzate e docenti certificati) restano invariati.

Anche l’orientamento con i nostri training coordinator e l’analisi dei tuoi prerequisiti sono garantiti: se vuoi una consulenza personalizzata per individuare il percorso formativo più adatto a te, in base alle tue esigenze, chiamaci, scrivici o passa a trovarci!