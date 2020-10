War Robots Remastered, disponibile il gioco mostrato all’ultimo evento Apple

Gli sviluppatori di Pixonic hanno rilasciato War Robots Remastered, gioco mostrato durante l’evento per la presentazione degli iPhone 12, usato come demo per dimostrare la potenza dei nuovi dispositivi.

La versione “Remastered” di War Robots integra migliorie grafiche come i riflessi dinamici sulle carene dei robot, i gas di scarico nei propulsori a getto, masse di particelle che volano in aria, molti effetti con le texture, e varie migliorie all’interfaccia utente.

Gli sviluppatori hanno lavorato negli ultimi mesi per integrare novità e migliorie dal punto di vista visivo e anche degli effetti sonori; hanno rimodellato 4 mappe, sfruttato il PBR (physically based rendering) per ottenere grafica più realistica, rivisto l’architettura degli effetti visivi per renderli più belli e meno esosi in termini di risorse.

War Robots ora sfrutta le API (interfacce di programmazione) Metal di Apple, elemento che, a detta degli sviluppatori, consente di ottenere migliorie nell’ordine di 30% sul versante delle performance. Gli FPS (il frame rate) è indicato come “più stabile” e sono state integrate modifiche che consentono di ridurre il consumo della batteria.

I giocatori possono scegliere preset grafici adatti a loro e ai loro dispositivi e sui dispositivi più nuovi sono supportati i 60fps. Entro il prossimo anno sono previste nuove modalità grafiche e la possibilità di scaricare texture di alta qualità.

War Robots è uno sparatutto con robot giganti. Si combatte in attaglie PvP contro avversari da tutto il mondo, preparandosi ad attacchi a sorpresa e intricate manovre tattiche Il gioco richiede iOS 11.0 o versioni successive, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 902,1MB e si scarica gratis dall’App Store. Sono previsti acquisti in-app (da 1,09 €).