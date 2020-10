Già disponibili i primi accessori e carica batterie MagSafe per iPhone 12

Adesso che iPhone 12 è finalmente realtà, e nelle mani dei primi fortunati utenti, inizia ad arrivare la disponibilità di primi accessori che utilizzano il nuovo caricabatterie wireless MagSafe. Ecco di che si tratta.

MagSafe era un accessorio noto per i MacBook, ma Apple lo ha rinominato e integrato nei suoi smartphone più recenti, ossia nella linea di iPhone 12. I produttori di accessori lo stanno integrando in caricatori e custodie wireless. Alcuni di questi sono piuttosto interessanti.

MagSafe mette dei magneti attorno alla bobina di ricarica wireless dell’iPhone 12. Questi allineano automaticamente l’iPhone a un caricatore da tavolo, così da rendere la ricarica ancor più comoda e intuitiva. Inoltre, c’è un secondo vantaggio: la velocità di ricarica wireless raddoppia. MagSafe offre 15 W di potenza, mentre i precedenti dispositivi Apple potevano accettare solo la ricarica a 7,5 W.

L’opzione di spicco, al momento, è rappresentata dal caricabatterie wireless Belkin Boost ↑ Charge Pro MagSafe 3-in-1. Le sue varie appendici consentono di ricaricare contemporaneamente un iPhone, utilizzando il sistema di ricarica magnetico di Apple, oltre ad Apple Watch e AirPods con case wireless.

Disponibile in bianco e nero non è certo tra i più economici, e al momento è noto solo il listino USA, dove costa 149,99 dollari. In ogni caso è già disponibile la pagina italiana.

Ovviamente, Apple vende anche il proprio caricabatterie che supporta il nuovo formato. È un prodotto di base: un semplice cerchio che si “aggrappa” all’iPhone con dei magneti durante la ricarica. Il caricabatterie Apple MagSafe costa 45 euro.

Quando, invece, si porta il proprio iPhone 12 in viaggio, c’è il supporto auto per le bocchette dell’aria. Questo mantiene l’iPhone 12 in posizione, consentendo al contempo di essere utilizzato in verticale o in orizzontale. Questo supporto per auto per iPhone 12 costa 39,99 dollari.

Custodie MagSafe

I magneti destinati a tenere l’iPhone 12 su un caricabatterie assumono un uso diverso nell’Apple Leather Wallet con MagSafe. Non è una custodia completa, bensì solo una tasca per documenti d’identità e carte di credito. Anche questa si aggrappa magneticamente al retro del telefono a un costo di 65 euro. Sono disponibili quattro opzioni di colore.

È in arrivo anche una versione aggiornata della custodia in silicone Apple con MagSafe. L’esterno è in silicone e c’è un rivestimento in microfibra. Verrà in un’ampia varietà di colori. Ciò include un modello in policarbonato trasparente.

Questa custodia in silicone ha un prezzo di 55 euro su Apple Store. Sfortunatamente, non c’è ancora una data di rilascio al momento.

Anche OtterBox ha iniziato a proporre una linea di custodie pronte per MagSafe, vendute direttamente su Apple Store online a 49,95 euro per iPhone 12 e 12 Pro. Al momento non esiste una versione della robusta custodia OtterBox Defender compatibile con la ricarica wireless di Apple.

Se volete saperne di più sugli iPhone 12, potete dare uno sguardo al nostro unboxing con le prime impressioni.