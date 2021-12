Watch S1 sarà il primo smartwatch ad affiancare Xiaomi 12

Xiaomi stuzzica la fantasia degli utenti lanciando l’immagine di Watch S1, il prossimo smartwatch della casa cinese, che sarò svelato al prossimo grande evento, probabilmente al fianco di Xiaomi 12.

Sono pochi i dettagli che trapelano, ma l’immagine lascia già intravedere le fattezze di questi nuovo indossabile, che affiancherà le nuove ammiraglie Android. Lo Xiaomi Watch S1 sarà lanciato insieme agli smartphone Xiaomi 12 il 28 dicembre.

E così, sarà un finale con il botto per la società cinese, che oltre ai nuovi Xiaomi 12 offrirà agli utenti una nuova periferica da polso. Il 28 dicembre sarà una giornata molto impegnativa per Xiaomi, anche perché probabilmente sarà il giorno in cui farà una prima apparizione ufficiale anche la MIUI 13.

L’immagine che mostra, anche solo parzialmente l’orologio è ufficiale, e si tratta del materiale di marketing che fornisce l’azienda stessa per pubblicizzare il terminale, dunque niente possibilità che si tratti di un fake.

Ovviamente, l’orologio non viene svelato nella sua interezza, ma fortunatamente mancano ormai poche ore per il lascio, previsto per il prossimo 28 dicembre. Quel che è certo, è che Xiaomi ha abbandonato definitivamente il marchio “Mi”, e anche su questo indossabile non ve ne è traccia.

Ci sono. al momento, alcune previsioni su quali funzioni potrebbe avere questo Xiaomi Watch S1, tra cui un cardiofrequenzimetro, un monitor per l’ossigeno nel sangue (SpO2), Bluetooth, contacalorie, contapassi e i soliti strumenti che ci si aspetterebbe di trovare in questo tipo di smartwatch orientato al fitness.

È stata suggerita un’ipotesi anche per il prezzo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 dollari, anche se poi dipenderà molto dai mercati in cui farà apparizione.