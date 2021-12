Tutti i prodotti più venduti su Amazon del 2021

Al contrario di quello che si può pensare Amazon non ha tra i suoi principali prodotti quelli legati ad informatica ed elettronica bensì quelli dell’uso di tutti i giorni per l’alimentazione e la cura della casa e della persona.

Secondo i dati forniti dall’azienda stessa infatti nel 2021 le categorie più popolari sono state: Food & Beverage seguita dalla categoria Commercio, Industria e Scienza, che include prodotti per la sicurezza, la pulizia, stampanti 3D e molto altro, e da quella dedicata alla Salute e Cura della Persona. Grande successo inoltre per l’elettronica, la bellezza e i prodotti per gli animali.

La classifica di Amazon in Italia offre, ancora una volta, un interessante ritratto delle abitudini di consumo dei clienti e di ciò che sta loro più a cuore. Scopriamo quali sono stati i prodotti preferiti di quest’anno nelle diverse categorie, troviamo diverse sorprese e prodotti che non avreste mai pensato arrivassero in cima alle classifiche. L’acquirente medio è comunque molto giovane o perlomeno vuole rimanere tale se diamo retta ai prodotti anti-rughe che vanno per la maggiore!

Casa e cucina

Elettronica

Sport

Bellezza

Giochi

UNO di Mattel Games

Panetto di DAS

Dobble gioco da tavolo – Asmodee

Jenga di Hasbro Gaming

Indovina Chi? di Hasbro Gaming

Libri

Videogames

Amazon Music

Tra i brani più ascoltati su Amazon Music:

Artisti più ascoltati su Amazon Music:

CD e Vinili

DVD

Handmade

Made in Italy

Dal 2015 Amazon italia ha aperto la vetrina Made in Italy che raccoglie i prodotti di alcune delle eccellenze della produzione italiana in diversi settori e che include attualmente oltre 3.500 PMI italiane. Questa iniziativa offre la possibilità di far conoscere alcune unicità del Made in Italy sia in Italia sia all’estero, portando l’artigianalità del Belpaese in tutto il mondo. Nel 2021 i prodotti più venduti all’interno di questa vetrina sono stati:

Per molti clienti quest’ultimo anno ha rappresentato anche un’occasione per riscoprire le gioie che solo la buona cucina italiana sa dare, ma sempre con un occhio di riguardo alla linea, e grazie al servizio Amazon Fresh, già disponibile nelle città di Roma, Milano, Torino e Bologna, tanti italiani hanno trovato un nuovo modo di acquistare prodotti freschi e di ottima qualità con consegna in giornata.

Di seguito alcuni dei prodotti più venduti su Amazon Fresh:

Zymil Uht Senza Lattosio di Parmalat

Banane

il Viaggiator Goloso Grana Padano DOP, Grattugiato, 100g

Pane Bianco di Mulino Bianco

Mirtilli

Quello che traspare da queste statistiche è la progressiva “invasione” di Amazon in campi del mercato che non vi sareste aspettati fino ad arrivare ai prodotti freschi e semifreschi che rivelano un uso più che quotidiano di ordini e relativi consegne. Un segnale importante per anche la grande distribuzione che farebbe bene a sviluppare la logistica per venire incontro alle mutate esigenze e abitudini dei propri clienti.