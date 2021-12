Xiaomi 12 debutta il 28 dicembre

A un anno esatto dal lancio del Mi 11, Xiaomi lancerà il suo successore Xiaomi 12 il 28 dicembre. L’annuncio dell’annuncio, scusate il gioco di parole, è ufficiale, diffuso dal colosso cinese tramite Weibo.

Non ci saranno sorprese a livello di nomi: i terminali prenderanno il nome di Xiaomi 12, senza il prefisso “Mi”, che l’azienda ha deciso di eliminare già da inizio di quest’anno. L’annuncio viene accompagnato da una prima immagine teaser dei due terminali, probabilmente una variante Pro e una standard.

La serie Xiaomi 12 sembra arriverà a includere fino a quattro dispositivi diversi, secondo Gadgets 360. Questi potrebbero includere Xiaomi 12, 12 Pro, 12X e 12 Ultra, anche se è possibile che non tutti saranno annunciati durante l’evento del 28 dicembre.

Non ci sono molti dettagli sulle caratteristiche tecniche, ma il costruttore ha confermato che saranno alimentati dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Le immagini di marketing di quelli che sembrano essere Xiaomi 12 e 12 Pro condivise dal leaker @UniverseIce su Twitter mostrano che i telefoni saranno dotati di fori per le fotocamere frontali in posizione centrale. Altre specifiche di Xiaomi 12 potrebbero includere una tripla fotocamera posteriore, secondo i rendering trapelati da @OnLeaks, con un sensore primario da 50 megapixel.

Sebbene i terminali Xiaomi non siano molto presenti negli Stati Uniti, il marchio è classificato come il secondo produttore di smartphone in Europa e il secondo produttore di Android al mondo, secondo solo a Samsung. La domanda è guidata da telefoni come Xiaomi Mi 11 che offre specifiche comparabili alle ammiraglie Samsung a prezzi molto più convenienti.

Lo Xiaomi Mi 11 è stato lanciato a livello globale nel mese di febbraio di quest’anno, il che si spera significhi che la versione internazionale dello Xiaomi 12 arriverà subito dopo l’evento di dicembre, anche in Europa.

Nell’attesa della presentazione ufficiale, tutte le notizie che ruotano attorno al brand Xiaomi, smartphone e non solo, il link da seguire è direttamente questo.