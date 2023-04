Waymo, la flotta di robotaxi passa all’elettrico di lusso

Quanti prenoteranno un robotaxi della Waymo One in un prossimo futuro, non saranno più rei di inquinamento ambientale. La società, infatti, ha deciso di passare all’elettrico la sua flotta di lusso, così da abbandonare per quanto possibile l’utilizzo di combustibili fossili.

Waymo sta sostituendo i suoi robotaxi di lusso ibridi Chrysler Pacifica con la Jaguar I-Pace EV nell’area della Phoenix East Valley, per rendere la sua flotta completamente elettrica già entro la fine di aprile. L’azienda di proprietà di Alphabet è entusiasta di vantare i vantaggi per l’ambiente: dato che le auto Waymo sono molto più attive rispetto alle auto personali, il passaggio alle auto elettriche avrà un impatto notevole sulle emissioni. Inoltre, Waymo tiene a precisare di utilizzare solo energia rinnovabile per alimentare le sue auto elettriche.

Secondo Waymo, ci sono anche vantaggi pratici nel fare affidamento esclusivamente sulla I-Pace elettrica: questo aiuterà ad “ottimizzare” il supporto operativo e tecnico, in vista dell’aggiunta di nuove auto elettriche come la Geely Zeekr personalizzata. La coerenza tra il parco auto dovrebbe anche migliorare l’affidabilità del “Driver”.

Ricordiamo che Waymo ha lanciato il servizio One a Phoenix nel 2018, passando ad una completamente senza conducente all’interno dell’area nel 2019. Tuttavia, il servizio ha iniziato ad espandersi in modo significativo solo nel 2021, quando Waymo ha iniziato ad offrire corse anche a San Francisco utilizzando la I-Pace. Il servizio a Los Angeles è stato testato solo il mese scorso e ora, con la flotta completamente elettrica, l’esperienza sarà uniforme ovunque si utilizzi il servizio Waymo.