Volvo collabora con Waymo per la guida autonoma

Volvo Car Group, insieme alle società affiliate Polestar e Lynk & Co. International, ha fatto sapere di stare finalizzando un accordo di collaborazione strategica con Waymo, specializzata nello sviluppo di tecnologie per la mobilità autonoma.

Waymo è un partner L4 (il quarto livello di tecnologia per la guida autonoma) esclusivo di Volvo Car Group. Le due aziende cominceranno a collaborare con l’intenzione di integrare la tecnologia di guida completamente autonoma sviluppata da Waymo – denominata Waymo Driver – in una nuova piattaforma per veicoli elettrici focalizzata sulla mobilità e rivolta in particolare ai servizi di ride hailing (taxi).

“I veicoli autonomi al 100% hanno la potenzialità di migliorare la sicurezza stradale portandola a un livello senza precedenti, oltre che di rivoluzionare il modo di vivere, lavorare e viaggiare delle persone”, ha dichiarato Henrik Green, Chief Technology Officer di Volvo Car Group. “La nostra collaborazione a livello internazionale con Waymo apre la strada a nuove e interessanti opportunità commerciali per Volvo Cars, Polestar e Lynk & Co.”

“Questa importante collaborazione con Volvo Car Group ci aiuta a preparare il terreno per la diffusione di Waymo Driver all’estero nei prossimi anni e rappresenta un traguardo significativo in un settore altamente competitivo come quello dei veicoli con guida autonoma”, ha precisato Adam Frost, Chief Automotive Officer di Waymo. “Volvo Car Group condivide la nostra visione di un futuro in cui grazie alla guida autonoma sarà possibile garantire maggiore sicurezza sulle strade e una maggiore accessibilità a mezzi di trasporto ecosostenibili”.

