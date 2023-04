Sony PS VR2 piace ma vende poco, ecco perché

Il visore di realtà virtuale per Playstation 5 è molto apprezzato, ma vende poco. Potrebbe, addirittura, essere un disastro se non verrà tagliato il prezzo. E così, quanti non lo hanno ancora acquistato, potrebbero ricevere un calo di prezzo come ricompensa per l’attesa.

Già, perché se l’azienda vuole evitare un completo disastro, come afferma un nuovo rapporto, l’headset per PS5 dovrà essere rivisto nel prezzo di listino. Lanciato sul mercato poche settimane fa, le vendite sono state scarse. Si dice che PlayStation potrebbe dover ridurre il prezzo per stimolare le vendite.

Le stime di vendita arrivano per il momento dalla società di ricerca IDC, senza che vi siano ancora numeri di vendita ufficiali da Sony o PlayStation. Il piano iniziale era di produrre circa due milioni di unità per il lancio del PS VR2, ma finora ne risulterebbero vendute solo 270.000 circa in tutto il mondo, nonostante il record di vendite della console ormai disponibile dappertutto.

Secondo il vicepresidente di dati e analisi dell’IDC, Francisco Jeronimo, il problema principale del PS VR2 è il suo prezzo troppo elevato. L’headset è in vendita a $549,99 / €599,99 / £529,99 e per chi non possiede già una PS5, il costo iniziale è praticamente raddoppiato. Di fatto, il solo visore è più costoso della stessa console. Jeronimo ha dichiarato che la maggior parte dei consumatori, a causa dell’attuale contesto economico caratterizzato da un aumento dei costi della vita, dei tassi di interesse e dei licenziamenti, non considera gli headset VR come una priorità.

Jeromino ha affermato anche che un taglio di prezzo del PS VR2 sarà necessario per evitare un completo disastro del nuovo prodotto di PlayStation.

C’è da dire che quanti possiedono il PS VR2 sembrano apprezzarlo molto. La realtà virtuale di nuova generazione è ben accolta dal pubblico e la competizione si intensificherà certamente con l’ingresso di Apple nel mercato degli headset di realtà mista.

Si dice che il tanto atteso Reality Pro di Apple, il visore misto di Cupertino, costerà ancora di più del PS VR2, circa 3.000 dollari nella sua prima variante. Tuttavia, questa prima versione dovrebbe essere riservata agli sviluppatori, mentre una versione più economica potrebbe essere nei prossimi anni. L’annuncio del visore potrebbe essere molto vicino, per alcuni avverrà alla WWDC23 di giugno.

Tutti gli articoli che parlano di Sony sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.